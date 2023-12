Promo Special Open Fiber: Fibra Virgin da 14,49€

Virgin Fibra è disponibile ancora per pochi giorni con una Promo Special Open Fiber. Grazie a questa iniziativa è possibile richiedere l’attivazione della FTTH a meno di 15 euro al mese per i primi 18 mesi.

Inoltre, il costo iniziale parte da 19,99 euro ed è in super promozione. La Fibra di Virgin è priva di vincoli e dunque puoi cambiare operatore senza penali quando vuoi.

Virgin Fibra Promo Special Open Fiber: i dettagli

Lo sconto rispetto alla tariffa standard è valido solo per chi risiede in determinati comuni che vedremo tra un attimo. I prezzi scontati sono disponibili per le due tecnologie disponibili ONLINE, ovvero la 1 Gigabit e la 2.5 Gigabit.

L’offerta con velocità minore prevede un canone di 14,49 euro al mese per 18 mesi. A partire dal 19° mese, il prezzo si stanzierà a 29,49 euro al mese per sempre.

La seconda promozione a 2.5 Gigabit al secondo è disponibile a 27,49 euro al mese per 18 mesi, dopodiché, il canone si rinnoverà a 30,49 euro mensili.

L’iniziativa che sconta la Fibra Virgin è disponibile solo in questi Paesi: Acerra, Agrigento, Alessandria, Ancona, Aosta, Assemini, Asti, Bagheria, Basiglio, Bergamo, Brescia, Busto Arsizio, Caltanissetta, Campobasso, Carbonia, Catanzaro, Chieti, Chieri, Corato, Cremona, Francavilla Al Mare, Follonica, Gela, Genova, Isernia, Lastra A Signa, Lanciano, L’Aquila, Macerata, Mazara Del Vallo, Messina, Molfetta, Montesilvano, Padova, Parma, Pescara, Piacenza, Potenza, Rieti, Ravenna, Ragusa, Salerno, Savona, Signa, Teramo, Trapani, Udine, Varese, Vasto, Verona, Viareggio e Vittoria.

La promozione che permette di scontare il canone mensile è disponibile solo fino al 9 Dicembre 2023 ed è valida solo per le nuove attivazioni.

Costi ed altro

Il costo di attivazione è pari a 19,99 euro per la tariffa a 14,49 euro mensili, mentre, è di 30,99 euro per quella a 2.5 Gigabit.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.