PROMO Vodafone Fibra: internet da 22,90€ al mese

La nuova PROMO che vedremo oggi arriva da Vodafone ed è pensata per chi vuole navigare da casa in Fibra con una rete stabile e performante come quella dell’operatore rosso. Il costo di attivazione per nuovi clienti viene addebitato nella prima fattura utile, solo in caso di allaccio, ed è pari a 39,90 euro.

L’offerta in questione è disponibile in varie tecnologie a seconda della copertura che avete. Questa promozione ha un vincolo contrattuale di 24 mesi.

PROMO Fibra Vodafone: i dettagli

L’offerta in Fibra del gestore ex Omnitel prevede:

Costo di attivazione Rateizzato : l’offerta ha un contributo di attivazione pari a 5 euro al mese per 24 mesi . Questa cifra è già inclusa nel canone del servizio per 24 mesi. Al termine, il prezzo rimane stabile a 24,90€

: l’offerta ha un contributo di attivazione pari a . Questa cifra è già inclusa nel canone del servizio per 24 mesi. Al termine, il prezzo rimane stabile a 24,90€ Connessione linea : hai internet illimitato fino a 2.5 Gigabit al secondo in download e 500 Mbps in upload su rete FTTH .

: hai internet illimitato fino a al in e in su . Modem : dispositivo in comodato d’uso gratuito dotato di Wi-Fi Optimizer . Quest’opzione permette di connettere più dispositivi tra loro senza disconnessioni e con la stabilità della rete Vodafone.

: dispositivo in comodato d’uso gratuito dotato di . Quest’opzione permette di connettere più dispositivi tra loro senza disconnessioni e con la stabilità della rete Vodafone. Chiamate senza limiti : i minuti sono illimitati dal fisso verso qualsiasi numero di cellulare o fisso in tutta Italia. L’opzione è disponibile in esclusiva ONLINE .

: i minuti sono illimitati dal fisso verso qualsiasi numero di cellulare o fisso in tutta Italia. L’opzione è disponibile in esclusiva . SIM Backup : oltre al Modem, Vodafone, include per i suoi clienti una SIM solo internet che ha a disposizione 15 Giga al giorno . Questa scheda serve per poter navigare da subito in attesa dell’effettiva attivazione della rete.

: oltre al Modem, Vodafone, include per i suoi clienti una SIM solo internet che ha a disposizione . Questa scheda serve per poter navigare da subito in attesa dell’effettiva attivazione della rete. Prezzo scontato: il canone richiesto è pari a 24,90 euro mensili, invece di 27,90 euro. Per chi già possiede una SIM Mobile con il gestore rosso ha la possibilità di richiedere la medesima promozione a soli 22,90 euro al mese senza costo di attivazione da corrispondere una tantum.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.