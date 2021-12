Promo Wondershare: Filmora Pro a metà prezzo

Il Black Friday di Wondershare è ormai agli sgoccioli: approfitta delle offerte fino al 65% di sconto prima che scadano. La promozione è rivolta ad una selezione di piani (annuali e perpetui) tutti dedicati a Filmora, il software di montaggio video semplice e versatile in grado di dare vita a straordinari filmati senza per forza essere un esperto del settore. Nello specifico, le migliori offerte riguardano il piano annuale di Wondershare Filmora al 20% di sconto (35,99 euro invece di 44,99) e il piano perpetuo di Filmora Pro, a soli 99,99 euro invece di 199,99 – ovvero uno sconto del 50%.

Filmora: funzionalità ottime per un ottimo programma

Ma quali sono esattamente le funzionalità che offre Filmora? Come già anticipato, si tratta di un programma di editing video dal taglio molto professionale, ma che si caratterizza per la sua semplicità di utilizzo. Fiore all'occhiello sono tutte le sue utilissime funzionalità e strumenti studiati ad hoc per ogni singolo progetto. Ci sono ad esempio il Keyframing, ovvero la possibilità di creare animazioni personalizzate, oppure il Motion Tracking; senza dimenticare impostazioni di correzione colore delle clip, transizioni, titoli e filtri, effetti speciali, schermo verde, modifiche audio e tantissimo altro.

Recentemente, inoltre, Filmora si è aggiornato alla sua versione X 10.5, introducendo tantissime nuove funzioni: ad esempio gli sticker in realtà aumentata, i ritratti con intelligenza artificiale, effetti audio e tanto altro ancora. Per i più dubbiosi, Filmora è disponibile anche in prova gratuita per 7 giorni, grazie alla quale sarà possibile testare tutte le risorse dell'abbonamento Premium. Se invece conosci già il software e vuoi risparmiare, ricordiamo che il Black Friday di Wondershare è ormai in dirittura d'arrivo e gli sconti (fino al 65%) termineranno fra poco. Fra le promozioni più interessanti c'è il piano annuale a Filmora a 35,99 euro (20% di sconto) ed il piano perpetuo a Filmora Pro a metà prezzo, ovvero 99,99 euro anziché 199,99.