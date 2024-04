Promo XPay Pro: POS a canone ZERO e sconto sulle commissioni

XPay Pro è la soluzione avanzata per i pagamenti online offerta da Nexi, ideale per i professionisti dell’e-commerce e per i negozianti, ora in promozione a canone completamente gratuito e commissioni ridotte! Ti semplificare e ottimizzare i pagamenti sul tuo sito o app, garantendo un’esperienza di acquisto fluida e sicura per i tuoi clienti.

XPay Pro: richiedilo con canone gratis e risparmia sulle commissioni

Con l’ultima promo, XPay Pro ti permette di avere un POS con canone completamente gratuito e commissioni ridotte all’1,10%, insieme a un costo per transazione di 0,24€ cent. Richiedendolo puoi avere:

Accredito in un giorno : gli incassi vengono accreditati in un solo giorno lavorativo direttamente sul tuo conto corrente.

: gli incassi vengono accreditati in un solo giorno lavorativo direttamente sul tuo conto corrente. Pagina di cassa personalizzata : integra la pagina di pagamento direttamente nel tuo sito o app, offrendo un’esperienza di pagamento veloce e immediata. Puoi personalizzarla con il logo che usi per il tuo negozio o attività, nonché inserire anche 9 lingue diverse per vendere online.

: integra la pagina di pagamento direttamente nel tuo sito o app, offrendo un’esperienza di pagamento veloce e immediata. Puoi personalizzarla con il logo che usi per il tuo negozio o attività, nonché inserire anche 9 lingue diverse per vendere online. Accetta tutti i metodi di pagamento : Xpay Pro supporta tutti i metodi di pagamento più diffusi, tra cui MasterCard, VISA, American Express, Bancomat, oltre che i portafogli digitali e anche i link per i pagamenti a distanza, tramite Pay-by-Link, che ti permette di inviarli via SMS, email o anche chat.

: Xpay Pro supporta tutti i metodi di pagamento più diffusi, tra cui MasterCard, VISA, American Express, Bancomat, oltre che i portafogli digitali e anche i link per i pagamenti a distanza, tramite Pay-by-Link, che ti permette di inviarli via SMS, email o anche chat. Pagamenti ricorrenti : permette di offrire servizi in abbonamento grazie alla possibilità di memorizzare i metodi di pagamento degli utenti.

: permette di offrire servizi in abbonamento grazie alla possibilità di memorizzare i metodi di pagamento degli utenti. Incassi in qualsiasi valuta : dai ai tuoi clienti la possibilità di pagare nella loro valuta locale, con il supporto di oltre 30 metodi di pagamento, inclusi circuiti internazionali.

: dai ai tuoi clienti la possibilità di pagare nella loro valuta locale, con il supporto di oltre 30 metodi di pagamento, inclusi circuiti internazionali. Autenticazione semplice e sicura: grazie alle funzionalità avanzate di XPay, i tuoi clienti possono effettuare pagamenti con un’autenticazione rapida, velocizzando i pagamenti senza compromettere la sicurezza.

Se hai già una piattaforma e-commerce, passare a XPay è semplice grazie ai 18 plug-in disponibili per diverse piattaforme e CMS.

Richiedi ora XPay Pro e non perdere l’offerta!