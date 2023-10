Promozione esclusiva Mondly: impara nuove lingue a prezzo stracciato

Se hai sempre sognato di imparare una nuova lingua, c’è una promozione per te. Mondly, l’app premiata come App dell’Anno da Facebook e Migliore nuova app da Apple con oltre 100 milioni di download, offre uno sconto del 95% sul suo piano completo a vita. Normalmente, infatti, questo piano ha un costo di 1999,99 euro. Tuttavia, grazie a questo imperdibile promozione, potrai ottenerlo per soli 99,99 euro. Un investimento a lungo termine per apprendere una o più lingue con accesso illimitato a tutte le risorse e i futuri aggiornamenti della piattaforma, tra le poche in grado di aiutarti in modo rapido, efficace e divertente.

Ecco cosa include Mondly a vita

Mondly è noto per la sua approccio innovativo all’apprendimento delle lingue. Questa app utilizza una solida scienza neurale combinata con tecnologie all’avanguardia per farti parlare nuove lingue più velocemente di chiunque altro. Il suo segreto sta nella capacità di rendere l’apprendimento divertente e coinvolgente.

Con Mondly, imparerai una nuova lingua non perché devi, ma perché vorrai farlo. Ecco i principali vantaggi dei corsi di lingua Mondly:

Focus su frasi e non più sulle singole parole. Mondly ti consente di concentrarti su frasi di uso comune, per memorizzare le parole più utilizzate e partecipare a conversazioni reali già da pochi minuti;

e non più sulle singole parole. Mondly ti consente di concentrarti su frasi di uso comune, per memorizzare le parole più utilizzate e partecipare a conversazioni reali già da pochi minuti; Insegnanti madrelingua professionisti ti garantiranno pronunce impeccabili e accenti naturali;

professionisti ti garantiranno pronunce impeccabili e accenti naturali; Conversazioni reali sempre disponibili grazie a un chatbot dotato di riconoscimento vocale, a cui si aggiungono gli esclusivi corsi in realtà aumentata per fare pratica in situazioni reali;

dotato di riconoscimento vocale, a cui si aggiungono gli esclusivi per fare pratica in situazioni reali; Il sistema di ripetizione unico by Mondly ti aiuterà a memorizzare le informazioni in modo duraturo;

unico by Mondly ti aiuterà a memorizzare le informazioni in modo duraturo; Impara dalla tua lingua madre: scegli una delle 41 lingue da cui partire. Un’ottima opportunità se non parli italiano o inglese.

Mondly è ormai una scelta popolare in tutto il mondo. Le persone apprezzano l’approccio innovativo e coinvolgente di Mondly all’apprendimento delle lingue. Ecco perché questo è il momento ideale per unirti a questa crescente comunità di appassionati di lingue: approfitta della promozione e impara con Mondly a un prezzo imbattibile, con uno sconto mai visto del 95%.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.