Promozione Huawei: tante offerte per la Festa della Mamma

In occasione della Festa della Mamma, Huawei ha dato il via a una promozione davvero ricca di offerte: tanti prodotti scontati, bundle con accessori tecnologici e la possibilità di utilizzare codici sconto dedicati. Che si tratti di uno smartwatch, un tablet, un notebook o di auricolari, questa è l’occasione giusta per fare (o farsi) un regalo utile e innovativo.

La promo sarà attiva fino al 19 maggio incluso, quindi conviene approfittarne finché dura.

Qui sotto trovate una selezione delle offerte più interessanti. Per scoprire tutte le altre, vi basta cliccare sul banner alla fine dell’articolo.

HUAWEI WATCH D2

Partiamo con il Huawei Watch D2, uno degli smartwatch più completi e tecnologici della gamma. Questo modello si distingue per la misurazione della pressione arteriosa in modalità ambulatoriale, grazie al sistema TruSense: un mix di sensori di precisione, mini pompa interna e cuscinetto gonfiabile.

Include anche una funzione ECG per la rilevazione della Fibrillazione Atriale che consente di ottenere risultati affidabili in appena 30 secondi. Il tutto su un luminosissimo display AMOLED da 1,82 pollici con 1500 nit di picco, perfetto anche sotto il sole.

Supporta oltre 80 modalità sportive, è dotato di GNSS ad alta precisione e funziona sia con iPhone che con smartphone Android. Consente anche di effettuare chiamate Bluetooth, leggere notifiche e organizzare meglio la giornata. Insomma, un’idea regalo perfetto per la mamma tech.

UTILIZZA IL CODICE SCONTO: AWATCHDPI

In regalo le FreeBuds SE 2 ed un secondo cinturino

HUAWEI WATCH FIT 3

Tra i modelli più recenti troviamo anche il Huawei Watch Fit 3 che si fa notare per il design squadrato e materiali di qualità. Anche in questo caso abbiamo un AMOLED da 1,82 pollici, ma con una UI tutta nuova rispetto agli altri modelli Huawei.

Questo smartwatch si focalizza su salute e benessere, offrendo strumenti evoluti per il monitoraggio del sonno, dell’attività fisica, della frequenza cardiaca e persino del ciclo mestruale. Con un’autonomia che può arrivare fino a 10 giorni, è un compagno perfetto per chi vuole tenere tutto sotto controllo con stile.

HUAWEI WATCH GT 5

Il Huawei Watch GT 5, disponibile sia in versione Standard che Pro, è l’opzione ideale per chi cerca uno smartwatch elegante ma anche molto performante. Già dalla versione base troviamo il sistema TruSense aggiornato, con sensori e algoritmi migliorati per fornire rilevazioni più accurate su battito, ossigenazione e respiro.

Sono entrambi compatibili con Android e iOS, e integrano il Sunflower Positioning System, sistema GNSS di nuova generazione pensato per lo sport all’aperto, anche senza smartphone. Le dimensioni delle casse sono da 41 e 42 mm con un design circolare, curato in ogni dettaglio.

Inoltre, grazie alla tastiera virtuale integrata e alla funzione di Text-to-Speech, è possibile rispondere direttamente ai messaggi (SMS, WhatsApp, Telegram, ecc) dal polso. Dopo un test approfondito della versione Pro, possiamo dire che ci troviamo davanti a prodotti premium sia per materiali che per funzionalità.

HUAWEI FreeClip

Per chi cerca auricolari comodi, originali e tecnologici, le Huawei FreeClip sono un’opzione da considerare. Dotate di custodia con ricarica wireless, offrono fino a 36 ore di autonomia, sono certificate IP54 e vantano una struttura leggera e stabile, perfetta per l’uso quotidiano.

Il look è particolare e sofisticato, soprattutto nella nuova colorazione Rose Gold, protagonista delle offerte attuali. Un’ottima soluzione per chi vuole distinguersi anche negli accessori audio.

HUAWEI MATEPAD 11.5S

Passiamo ora ai tablet. Il Huawei MatePad 11.5s è pensato per chi studia, lavora o semplicemente ama leggere e navigare. Il suo display Paper Mate da 11,5 pollici con refresh a 144 Hz, offre una visione fluida e confortevole anche per sessioni prolungate.

La batteria da 8.800 mAh assicura ore e ore di autonomia, mentre il design sottile e moderno lo rende ideale da portare sempre con sé. Da non trascurare il sistema operativo personalizzato da Huawei con app ottimizzate e prestazioni sempre reattive.

Con tastiera e M Pencil in regalo

HUAWEI MATEBOOK D16 2024

Chiudiamo con un notebook pensato per chi cerca potenza e convenienza: il Huawei MateBook D16 (2024) è ora disponibile a 539 euro invece di 899, utilizzando il codice sconto AMAMMAPI10 al momento dell’acquisto.

Equipaggiato con un processore Intel Core i5-12450H di 12a generazione, 16GB di RAM e 512GB di SSD NVMe, è una macchina pronta a tutto. Il display IPS da 16 pollici in formato 16:10 è perfetto per lavorare, studiare o godersi contenuti multimediali, e la batteria da 56Wh si ricarica rapidamente grazie all’alimentatore USB-C da 65W incluso.

Non mancano tastiera retroilluminata full-size e webcam HD, il tutto in un design sobrio ma elegante.

Queste sono solo alcune delle offerte più interessanti legate alla campagna Huawei per la Festa della Mamma. Se volete dare un’occhiata al catalogo completo con tutti gli sconti attivi, vi basta cliccare qui.

