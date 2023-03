Promozione SmartPOS Mini: sconto di 10€ sul lettore portatile

Se un lettore POS è, per sua stessa natura, uno strumento molto comodo, un dispositivo portatile di questo tipo offre ulteriori vantaggi.

Basti pensare a bar, ristoranti o esercizi commerciali simili: in questi contesti, la possibilità di far pagare direttamente il cliente dal tavolo può essere un piccolo servizio aggiuntivo, una comodità che può rendere ancora più piacevole il contesto.

Grazie al progredire tecnologico questi dispositivi sono diventati sempre più facili da trasportare… ma ciò non significa che tutti i lettori POS con dimensioni contenute siano davvero convenienti.

In questo contesto, SmartPOS Mini di Nexi, rappresenta una delle migliori scelte possibili. Ciò è ancora più vero in virtù dell’attuale promozione che permette di ottenere questo strumento di pagamento per 169€ rispetto ai 179€ originari.

SmartPOS Mini è il top quando si parla di lettori POS portatili

Perché SmartPOS Mini risulta così apprezzabile nel settore sovraffollato dei lettori POS?

Stiamo parlando di uno strumento a canone zero e con commissioni assenti per qualunque tipo di micro-pagamento inferiore ai 10€ (fino al 31/12/2023). Sotto il punto di vista della compatibilità, il prodotto proposto da Nexi accetta una lunga lista di carte che rientrano in diversi circuiti come:

Mastercard

VISA

Maestro

VPAY

PagoBANCOMAT

Il tutto con una commissione pari all’1,89% della transazione.

I servizi legati al dispositivo di Nexi non finiscono qui. Il servizio Pay-by-Link incluso, per esempio, consente di ricevere pagamenti tramite l’invio di un link verso email, social network e SMS telefonici. L’assistenza telefonica in caso di problemi tecnici è attiva 7 giorni su 7, garantendo il massimo supporto possibile.

Infine, merita una citazione l’app Nexi Business. Questo software gratuito infatti, consente di gestire sotto ogni punto di vista il lettore POS e le transazioni effettuate con lo stesso: dagli storni fino a qualunque tipo di attività contabile.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.