Il prompt dei 5 perché per i problemi professionali e personali

Tutti pensiamo di sapere perché le cose non vanno come dovrebbero. Il progetto è in ritardo perché c’è troppo da fare. Si fa fatica a concentrarsi perché ci sono troppe distrazioni. Si spende troppo perché tutto costa di più. Sono spiegazioni ragionevoli, perfettamente logiche, e quasi sempre sbagliate. O meglio, sono vere in superficie, ma nascondono una causa più profonda che nessuno ha voglia di andare a cercare.

Il metodo dei cinque “perché” è una tecnica di analisi delle cause inventata da Sakichi Toyoda e poi formalizzata dall’ingegnere industriale Taiichi Ohno alla Toyota. Il principio è il seguente: si prende un problema, si chiede “perché?” alla prima risposta, poi “perché?” alla seconda, e così via per cinque volte. A ogni passaggio, la risposta scende di un livello, dalla superficie verso la radice. Entro il quinto “perché”, ci si ritrova di fronte a qualcosa che non si era mai formulato consapevolmente. E spesso non è particolarmente piacevole da vedere…

Il metodo Toyota applicato con l’AI: come cinque “perché” scoprono i problemi che non si sa di avere

Applicare questo metodo con l’intelligenza artificiale aggiunge un elemento prezioso: un interlocutore neutrale che non si fa distrarre dalle nostre giustificazioni e non salta alle conclusioni.

Il prompt per iniziare: Ti descriverò qualcosa che non sta funzionando come vorrei. Chiedimi “perché” cinque volte di seguito per aiutarmi a scoprire la causa profonda. Non anticipare le risposte, guidami un passo alla volta.

Dopo aver inserito il prompt, è sufficiente descrivere il problema in modo semplice. Non serve un’analisi elaborata, anzi, più è spontaneo, meglio è. Il lavoro di scavo si fa rispondendo alle cinque domande, non formulando la richiesta iniziale.

Il prompt funziona con qualsiasi assistente, ChatGPT, Gemini, Claude, perché dice esplicitamente all’AI come comportarsi: una domanda alla volta, senza correre avanti, senza offrire soluzioni premature.

Come si sviluppa una sessione tipica

Per mostrare come funziona nella pratica, ecco un esempio concreto. Il problema di partenza: Dedico molto tempo alla ricerca e alla preparazione, ma quando arriva il momento di scrivere, spesso la giornata è già finita.

Primo perché: perché finisce il tempo quando devi scrivere?

Risposta: perché passo continuamente da un’attività all’altra e mi lascio trascinare da idee nuove.

Secondo perché: perché continui a saltare tra le attività invece di restare concentrato sulla scrittura?

Risposta: perché reagisco ai messaggi, alle email e alle novità man mano che arrivano.

Terzo perché: perché senti il bisogno di rispondere immediatamente a tutto?

Risposta: perché ho la sensazione di dover restare sempre reattivo per non perdere nulla di importante.

Quarto perché: perché credi che perdere qualcosa avrebbe conseguenze negative sul tuo lavoro?

Risposta: perché associo la reattività al fare un buon lavoro, se rispondo subito, significa che sono sul pezzo.

Quinto perché: perché scambi l’essere sempre “sul pezzo” per buon lavoro, invece di valutarlo in base a ciò che porti davvero a termine?

Risposta: perché la reattività è visibile. Dà l’impressione di produttività, ma spesso non contribuisce alle attività davvero importanti.

Ecco il momento della rivelazione. Al terzo “perché”, il quadro era già cambiato: non si tratta di un problema di gestione del tempo. In realtà non c’è troppo da fare, ma c’è la tendenza a scegliere sistematicamente ciò che sembra produttivo rispetto a ciò che lo è davvero. La reattività come performance: rispondere subito dà la sensazione di efficienza, ma è una sensazione che non corrisponde a un avanzamento reale.

L’intuizione difficilmente emergerebbe da soli, perché il meccanismo è invisibile proprio a chi lo mette in atto. Ma vederlo scomposto passo dopo passo, nero su bianco, lo rende impossibile da ignorare.

Cosa cambia dopo i cinque perché

Il bello di questo metodo è che la soluzione spesso si presenta da sola una volta che la causa è chiara. In questo caso, non serve rivoluzionare l’intero flusso di lavoro, ma pochi aggiustamenti mirati.

In primis, finire un’attività prima di controllare qualsiasi altra cosa. Non dopo un paragrafo, dopo averla completata. Poi stabilire due finestre specifiche durante la giornata per rispondere ai messaggi, invece di reagire in tempo reale tutto il giorno. E infine, segnalare agli altri quando non si può staccare dal lavoro, così da ridurre le interruzioni esterne.

E soprattutto, una domanda da farsi ogni volta che si è tentati di cambiare attività: Questa cosa è davvero più importante, o è solo più immediata?

Questa singola domanda cambia la percezione della giornata. Lo stress cala visibilmente, non perché ci sia meno da fare, ma perché si smette di trattare tutto come urgente. E paradossalmente, la reattività verso gli altri non ne risente. Le risposte arrivano comunque, solo non istantaneamente. La differenza? Nessuno la nota. Ma chi lavora in questo modo la sente, eccome.

Perché funziona meglio con l’AI che da soli

C’è una ragione per cui i bambini che chiedono “perché?” all’infinito sono irritanti, costringono a giustificare cose che di danno per scontate. È esattamente il meccanismo che rende efficace questo metodo, ma farlo da soli è quasi impossibile, perché il cervello tende a proteggersi dalle risposte scomode saltando i passaggi intermedi.

L’intelligenza artificiale funziona come una guida neutrale che tiene sul percorso senza giudicare e senza mollare l’osso. Non salta alle conclusioni, non cambia argomento, non dà ragione per cortesia. Chiede semplicemente “perché?”, e aspetta.

Quando usare questo prompt

Il metodo dei cinque “perché” funziona su qualsiasi tipo di problema, a patto di essere disposti a rispondere con onestà. Più le risposte sono sincere, più il risultato è utile.

Il metodo funziona perché elimina le spiegazioni superficiali e fa emergere schemi che di solito sfuggono. Trasforma una frustrazione vaga in un problema concreto su cui agire. La causa reale, però, è spesso diversa da quella iniziale, e quando si scopre, può dare fastidio. È proprio quella sensazione di disagio il segnale che si è toccato il nervo giusto.