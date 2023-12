Prompt Engineer: il nuovo lavoro più sexy del secolo?

Nel 2010, Thomas Davenport scriveva sulla Harvard Business Review che il data scientist era il lavoro più sexy del 21° secolo. Da allora, l’intelligenza artificiale ha fatto passi da gigante, e ha dato vita a nuove professioni e sfide. Tra queste, spicca il Prompt Engineer, l’esperto che crea gli input per guidare l’AI generativa a produrre output coerenti e rilevanti.

Cos’è il prompt engineering?

Il ruolo del Prompt Engineer consiste nel progettare e sviluppare prompt o input specifici che guidano il modello di intelligenza artificiale nella generazione di output desiderati. Questi prompt possono includere domande, istruzioni o altri suggerimenti che influenzano il modo in cui il modello produce le risposte.

Per avere successo nel prompt engineering, è necessario comprendere a fondo il funzionamento del modello di intelligenza artificiale con cui si lavora e conoscere le sue peculiarità e limitazioni. Inoltre, è importante avere una buona padronanza delle competenze conversazionali per formulare prompt efficaci che portino a risposte pertinenti e rilevanti. Gli strumenti di AI generativa stanno suscitando grande interesse e domanda in tutto il mondo. Di conseguenza, anche i Prompt Engineer sono molto ricercati. Ma non è facile trovarli.

Le sfide della formazione

Secondo molti responsabili IT, oggi un bravo Prompt Engineer costa più di un data scientist. ed è molto raro trovare qualcuno con esperienza. Non esistono persone con più di cinque anni di esperienza, ma l massimo con due o tre anni.

C’è quindi una forte necessità di formare le persone nel prompt engineering. Ma è una scienza? È un’arte? Si costruiranno altri strumenti? La buona notizia è che quando gli strumenti saranno disponibili, potrebbe essere più semplice addestrare i modelli di AI usando i prompt in modo sistematico e programmatico. Ma finché non ci saranno strumenti efficaci e pratici, il prompt engineering resterà una sfida. Inoltre, è ancora presto per definire quali siano le esperienze e le conoscenze più adatte a un Prompt Engineer, una professione che richiede un set di competenze va oltre la mera tecnica.