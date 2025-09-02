 Proscenic P13 eleva le pulizie e il Laser scansiona a prezzo speciale
Proscenic P13 eleva le pulizie e il Laser scansiona a prezzo speciale

Proscenic P13 è l'aspirapolvere senza fili che rende i sogni realtà: 45min di autonomia, potenza elevata e display OLED touchscreen.
Proscenic P13 eleva le pulizie e il Laser scansiona a prezzo speciale
Proscenic P13 è l'aspirapolvere senza fili che rende i sogni realtà: 45min di autonomia, potenza elevata e display OLED touchscreen.

Tra tutti gli aspirapolvere senza fili in offerta, Proscenic P13 si fa riconoscere subito. Questo straordinario modello ha tutte le funzioni che hai sempre visto sui modelli che costano uno stipendio intero e, in termini di potenza, non si fa pregare. Bello, funzionale e potente per pulire i pavimenti in total comfort. Impossibile da perdere su Amazon, mettilo in carrello a soli 81,99 euro se usi il codice IT15Y grazie alla festa per i 15 anni dell’e-commerce. Risparmi circa 60 euro in totale.

Compralo su Amazon

Proscenic P13 è uno straordinario aspirapolvere senza fili. Design verticale che occupa assolutamente poco spazio e poi un tubo telescopico che gli permette di essere accorciato o allungato così da adattarlo alle tue esigenze e gusti. Il peso è leggero e grazie alla batteria integrata, le pulizie sono tranquille e mai di fretta perché hai fino a 45 minuti di autonomia. Non solo lo usi abbinato ai vari accessori che trovi in confezione ma con il suo contenitore raccogli sporco, non acquisti neanche i sacchetti. Quando hai terminato, lo svuoti nel cestino dello sporco ed il gioco è fatto.

96,61 139,00€ -30%
Vedi l'offerta

Individua ogni granello di sporco grazie alla luce Laser integrata sulla spazzola. Questa mette in evidenza ogni traccia di sabbia ma anche peli e capelli per permetterti di risucchiarli via in una sola volta. A fare da garante che il motore da 550W che crea una forza di aspirazione pari a 45K Pa da gestire direttamente con il dito. Ebbene, il  pannello di controllo è un pannello OLED touchscreen che ti fa scegliere con che potenza pulire e ti informa sulla batteria residua. Ovviamente non ti limitare ai soli pavimenti perché anche i tappeti vengono benissimo attraverso il sistema anti-intasamento e anti-groviglio implementato nella spazzola.

Metti in carrello a soli 81,99 euro invece di 139 euro il tuo Proscenic P13 su Amazon. Usa il codice IT15Y e non perdere un secondo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 2 set 2025

Paola Carioti
Pubblicato il
2 set 2025
