Proscenic P13 ha un laser integrato che annienta lo sporco, potentissimo

Non solo un modello verticale e dal peso piuma ma anche senza fili e con una potenza senza freni. Stavi sperando di acquistare un aspirapolvere senza fili? Prendi in considerazione Proscenic P13, un modello senza difetti grazie sia al suo motore che alla sua autonomia. Spunta il coupon su Amazon da 90€ e aggiungilo al carrello. In questo modo lo paghi appena 109,00€ e concludi un affare. Cosa aspetti?

Proscenic P13, l’aspirapolvere senza fili che hai sempre sognato

Spesa minima ma lo sporco viene annientato in un solo passaggio in tutta casa. Con Proscenic P13 è impossibile lasciare una briciola dietro di te visto che ha un raggio laser che metti in risalto lo sporco più minuto e ti permette di individuarlo sia di giorno che di sera. Potente e con un design verticale, il dispositivo ha accessori per pulire anche diverse zone della casa e una caratteristica da non sottovalutare: ben 45 minuti di autonomia nel complesso. Gestisci le varie modalità di aspirazione e tieni sotto controllo la percentuale di carica con il display LED touchscreen.

Una volta che lo avvi è facilissimo usarlo. Il raggio laser, come ti ho detto, ti aiuta a vedere dove sta lo sporco e la sua tecnologia antigroviglio elimina i problemi che potresti incontrare con capelli e peli di animali. Non solo, il motore garantisce una potenza da 45k PA per poter pulire in modo efficiente non solo i pavimenti ma anche tappeti e superfici più morbide. Tutto lo sporco viene raccolto nel contenitore senza sacchetto e rapido da svuotare. In più è stato introdotto un filtro HEPA che sanifica l’aria in uscita per evitare la dispersione di micropolveri, allergeni e brutti odori.

A soli 109€ su Amazon il Proscenic P13 è l’aspirapolvere senza fili da avere in casa. Se ti sei convinto, completa l’acquisto ma prima spunta il coupon da 90€ che ti fa risparmiare una bella e consistente cifra.