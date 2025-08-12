Prosus-Just Eat Takeaway: UE approva acquisizione

La Commissione europea ha approvato l’acquisizione di Just Eat Takeaway.com da parte di Naspers attraverso la sua sussidiaria Prosus. Il via libera è arrivato però solo dopo i rimedi proposti dall’azienda sudafricana per garantire la concorrenza nel mercato del food delivery, tra cui la vendita di una quota di Delivery Hero.

Acquisizione con impegni

Prosus ha annunciato l’acquisizione di Just Eat Takeaway.com (JET) a febbraio per una cifra di 4,1 miliardi di euro. La transazione è stata notificata alla Commissione europea il 20 giugno. È stata quindi avviata un’indagine per verificare eventuali conseguenze per la concorrenza, in quanto Prosus possiede il 27,4% di Delivery Hero, concorrente di JET in Austria, Bulgaria, Polonia, Italia e Spagna.

Delivery Hero è stata acquisita da Takeaway.com a dicembre 2018. Dalla fusione con Just Eat è nata Just Eat Takeaway.com. Durante l’indagine, la Commissione europea ha rilevato due criticità dovute all’acquisizione:

possibile meno concorrenza tra JET e Delivery Hero

possibile accordo tra JET e Delivery Hero con aumento dei prezzi

Prosus ha promesso la vendita di una quota di Delivery Hero (entro 12 mesi), in seguito alla quale non sarà più l’azionista di maggioranza. Inoltre, Naspers non eserciterà il diritto di voto associato alle rimanenti quote e non consiglierà o approverà la nomina di persone assunte da Naspers o da una qualsiasi società in cui detiene una partecipazione azionaria come membro del consiglio di amministrazione o del consiglio di sorveglianza di Delivery Hero.

Infine, Naspers non aumenterà la partecipazione azionaria in Delivery Hero oltre il livello massimo specificato. Un fiduciario indipendente monitorerà il rispetto degli impegni. La Commissione ha pertanto approvato la transazione perché non presenta preoccupazioni per la concorrenza. Delivery Hero rimarrà indipendente da JET nel mercato del food delivery in Europa.