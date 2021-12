Proteggere il Mac con Panda Dome in offerta

Windows è ancora il bersaglio preferito dei criminali informatici, ma la popolarità di macOS è in aumento, quindi gli utenti che possiedono un Mac sono meno al sicuro rispetto a qualche anno fa. Tra le soluzioni disponibili sul mercato che possono garantire una maggiore protezione c'è Panda Dome. Sfruttando la promozione in corso è possibile sottoscrivere l'abbonamento con uno sconto del 50%.

Panda Dome per Mac a partire da 17,49 euro

La software house spagnola propone due versioni per macOS. Panda Dome Essential è la versione base della suite, ma offre le funzionalità più importanti per la protezione dei Mac. L'antivirus blocca ogni tipo di minaccia in tempo reale, anche quelle “zero-day", grazie alla scansione cloud. È presente inoltre un modulo che rileva eventuali accessi tramite Wi-Fi. Viene infine effettuata la scansione dei dispositivi collegati alle porte USB.

Panda Dome Essential rileva inoltre i siti infetti e protegge i dati personali durante gli acquisti online o le operazioni di banking. Non manca ovviamente il firewall bidirezionale che effettua il monitoraggio del traffico in entrata e uscita. Gli utenti possono infine sfruttare la VPN inclusa (150 MB al giorno, un dispositivo e una posizione) per l'anonimato online.

Panda Dome Premium è invece la soluzione più completa. La suite include una VPN illimitata (5 dispositivi e oltre 20 posizioni aggiuntive) e un password manager. È possibile inoltre usufruire dell'assistenza tecnica premium (24 ore al giorno e 7 giorni su 7) per tutti i problemi IT.

L'abbonamento base a Panda Dome Essential costa 17,49 euro, mentre quello per Panda Dome Premium viene offerto a 59,49 euro. In entrambi i casi c'è uno sconto del 50%. Il pagamento può essere effettuato con carta di credito e PayPal.