Proteggi e ottimizza il tuo PC, Mac o smartphone con i software IObit scontati del 35%

Quella che ti proponiamo oggi è un’offerta decisamente interessante per utilizzare al massimo delle sue capacità, il tuo dispositivo PC o mobile. Stiamo parlando naturalmente di IObit Softwares, una serie di software per l’utilità che ti permette di ottimizzare il sistema operativo e proteggerlo da attacchi esterni.

IObit sconti del 35% sull'intera gamma: caratteristiche

IObit è una società che fornisce delle soluzioni semplici ai problemi più comuni che potresti incontrare durante l’utilizzo di computer, smartphone e tablet. Un esempio, che rappresenta il fiore all’occhiello della società, è senza dubbio Driver Booster 8 Pro. Si tratta una suite che permette di mantenere automaticamente aggiornati tutti i driver del computer. La libreria, infatti, comprende oltre 4.500.000 driver e componenti, da quelli strettamente legati all’hardware a quelli dedicati ai software di terze parti. Il programma, inoltre, ottimizza i driver in base alle caratteristiche della propria macchina garantendo prestazioni sempre al massimo delle possibilità concesse dai componenti.

Come premesso però IObit si occupa anche di sicurezza informatica, e Malware Fighter 8 Pro rappresenta una delle migliori scelte per proteggere i propri dati personali. Si tratta di un antivirus capace di mantenere al sicuro il computer da ogni software malevolo. Non è raro, infatti, che alcuni programmi si insidino all’interno del PC in maniera del tutto furtiva. Questo accade soprattutto durante la navigazione internet che rappresenta il veicolo più efficace per i malintenzionati. La soluzione di di IObit offre una protezione ottimale da quasi ogni tipo di software pericoloso, senza intaccare le prestazioni del PC. Un prodotto utile e decisamente efficiente per mantenere al sicuro noi stessi e chiunque acceda al nostro computer.

Grazie alla promo “Back to School”, con il codice BTS210720 è possibile usufruire di un ulteriore sconto del 35% sull’intera gamma di software proposti dall’azienda direttamente dal sito ufficiale.