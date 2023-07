Proteggi fino a 10 dispositivi con Norton 360 Premium

Vuoi avere una protezione avanzata sui tuoi dispositivi? Non sai quale antivirus acquistare per poter finalmente stare lontano da pericolosi attacchi informatici? Con Norton 360 Premium puoi finalmente avere una protezione ottimale sui tuoi dispositivi.

Il piano Norton 360 Premium, oltre ad offrire una sicurezza avanzata, si contraddistingue per il prezzo del tutto conveniente. Grazie ad uno sconto del 59%, può essere tuo al costo di 44,99 euro anziché 109,99 per il primo anno.

Parliamo inevitabilmente di un ottimo affare dato che il piano include:

protezione per un massimo di dieci PC, Mac, tablet o telefoni;

protezione contro virus, malware, ransomware e hackeraggio;

promessa protezione virus e connessione a Internet privata con VPN.

Al giorno d’oggi la sicurezza avanzata con antivirus contribuisce a proteggere il tuo dispositivo dalle minacce online esistenti ed emergenti, ma anche salvaguardare le informazioni riservate e finanziarie quando accedi online. Con Norton Antivirus potrai navigare in modo anonimo e con maggiore sicurezza con la rete privata virtuale (VPN) senza tracciamento delle tue attività.

Se stai cercando un antivirus che possa proteggere il tuo pc o il tuo tablet Norton Antivirus è perfetto perchè offre massima sicurezza grazie alla sua capacità di proteggere i dispositivi in tempo reale da qualsiasi minaccia. Non a caso, tra i vantaggi di Norton Antivirus ci sono la protezione per minori o il darkweb monitoring.

Se una volta sottoscritto l'abbonamento non sei più soddisfatto puoi usufruire della garanzia soddisfatti o rimborsati di 30 giorni.

