 Proteggi documenti per sempre con pCloud Lifetime: nessun pagamento mensile o annuale
copri pCloud Lifetime: paghi una volta e conservi i tuoi file per sempre. Soluzione sicura, conveniente e senza abbonamenti.
Luci soffuse, il profumo dei biscotti appena sfornati, i bambini che ridono vicino all’albero e la neve che cade lenta fuori dalla finestra. Questo è il Natale: e da oggi puoi conservare tutti i tuoi ricordi (foto, video, ma anche documenti e scontrini) in un posto sicuro online come pCloud. 

Con pCloud puoi finalmente conservare tutto senza paura di perdere i tuoi file, senza alcuna complicazione. E con 500 GB gratis per 3 mesi, puoi iniziare a proteggere già da oggi tutte le emozioni delle feste.

Perché pCloud è perfetto per conservare i tuoi file importanti

All’inizio, pCloud offre un piano gratuito con 10 GB di spazio – utile per provare il servizio o per conservare file leggeri. Per chi invece cerca uno spazio più generoso e stabile, ci sono piani a pagamento, con varie opzioni:

  • 500 GB (piano “Premium”)

  • 2 TB (piano “Premium Plus”)

  • 10 TB (piano “Ultra”)

Quello che distingue pCloud è la possibilità di acquistare una licenza “a vita”: paghi una volta sola e puoi usare lo spazio per sempre, senza più rinnovi. Grazie a questo modello, non hai più pensieri: lo spazio è tuo per sempre, puoi accedere ai file da qualsiasi dispositivo e non dovrai più preoccuparti di bollette ricorrenti – ideale per archivi personali, foto delle vacanze, backup importanti o raccolte di video e progetti. A differenza di un hard-disk esterno o di una chiavetta, con pCloud non rischi guasti, furti o smarrimenti. I tuoi file sono al sicuro su server professionali, accessibili ovunque tu abbia una connessione. pCloud è pensato per essere utilizzato con estrema semplicità, su più dispositivi: computer, smartphone, tablet. Tutto si sincronizza – foto, video, documenti – e puoi accedere ovunque con la stessa facilità. pCloud non è solo un cloud: è una “cassaforte digitale” semplice, sicura e definitiva.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Roberta Bonori
