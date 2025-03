Proteggi i pagamenti online con AVG antivirus, ora in sconto a 3,13€ al mese

Fare shopping o operazioni bancarie online è comodo, ma senza le giuste protezioni può anche essere rischioso. Con AVG Internet Security, puoi navigare e acquistare in totale sicurezza grazie a un sistema avanzato che protegge le tue informazioni più sensibili.

E oggi, grazie a uno sconto del 60% sul primo anno, puoi attivare il piano a soli 3,13€ al mese invece di 7,83€.

Sicurezza avanzata per i tuoi pagamenti online con AVG

Tra le funzionalità più utili di AVG Internet Security c’è la protezione dei pagamenti, pensata per garantire la massima sicurezza durante acquisti e transazioni online. Questo strumento ti aiuta a proteggere dati bancari, carte di credito e credenziali d’accesso, impedendo che finiscano nelle mani sbagliate.

Inoltre, con la funzione Protezione Siti Falsi, se per errore accedi a una pagina web contraffatta, verrai automaticamente reindirizzato al sito corretto, evitando così truffe e furti di dati.

Oltre alla protezione specifica per gli acquisti online, il pacchetto include una suite completa per la sicurezza digitale, che tra le altre cose comprende:

Antivirus Avanzato : rileva e blocca virus, ransomware, spyware e altri tipi di malware prima che possano danneggiare il tuo dispositivo;

: rileva e blocca virus, ransomware, spyware e altri tipi di malware prima che possano danneggiare il tuo dispositivo; LinkScanner : analizza i link prima che tu ci clicchi, evitando l’accesso a siti pericolosi o infetti;

: analizza i link prima che tu ci clicchi, evitando l’accesso a siti pericolosi o infetti; Protezione Webcam : impedisce l’accesso non autorizzato alla tua videocamera, costringendo le app sospette a chiedere il permesso prima di attivarla;

: impedisce l’accesso non autorizzato alla tua videocamera, costringendo le app sospette a chiedere il permesso prima di attivarla; Scudo Email: esamina gli allegati e blocca messaggi sospetti per ridurre il rischio di phishing e truffe.

AVG Internet Security ti consente di proteggere fino a 10 dispositivi con un solo abbonamento: PC, laptop e smartphone usati in famiglia possono essere messi al sicuro con pochi clic. Sfrutta ora l’offerta speciale: per un periodo limitato, puoi attivare AVG Internet Security a 3,13€ al mese per il primo anno, con uno sconto del 60% sul prezzo standard. Un piccolo investimento per mettere al riparo dati, dispositivi e acquisti online da minacce sempre più sofisticate.