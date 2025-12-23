Proteggi i ricordi di una vita: a Capodanno pCloud è scontato fino al 62%

Se anche tu ti giostri fra migliaia di scatti sullo smartphone, documenti di lavoro e password dimenticate, questa promozione potrà aiutarti concretamente. pCloud offre, in occasione del nuovo anno, una promo con tanti sconti oltre il 60% sui piani cloud a vita, più altri strumenti di sicurezza che ti renderanno la vita un po’ più facile.

Bundle e piani cloud a vita: le offerte

Due le offerte proposte da pCloud per questo Capodanno. La prima è il pacchetto 3-in-1, pensato per un massimo di 5 utenti, che include:

Family 5 TB di archiviazione cloud , per archiviare tutti i tuoi dati

, per archiviare tutti i tuoi dati pCloud Encryption : il massimo della sicurezza con crittografia lato client

: il massimo della sicurezza con crittografia lato client pCloud Pass Family: un gestore di password premium per memorizzare credenziali illimitate

Questa soluzione, dal valore commerciale di 2.097 euro è disponibile in via eccezionale al prezzo di 799 euro, con un risparmio netto del 62%. Tutti gli strumenti sono a vita, senza abbonamenti.

La seconda proposta riguarda due piani pCloud a vita: Family 2TB a 399 euro invece di 890 euro (sconto 55%) e Family 10TB a 1.049 euro invece di 2.249 euro (sconto 53%).

Scegliere pCloud significa affidarsi alla rigorosa legge svizzera sulla privacy. Grazie a questo bundle, potrai accedere alla crittografia a conoscenza zero: con Encryption, soltanto tu possiedi la chiave per decriptare i tuoi file. La sicurezza è garantita anche durante il trasferimento dei file grazie al protocollo TLS/SSL.

Tra gli altri vantaggi di pCloud segnaliamo:

Backup automatico collegando servizi come Dropbox, Google Drive, Facebook, Google Foto e OneDrive

Sincronizzazione automatica su tutti i dispositivi collegati

Player integrato per riprodurre audio e video direttamente dal cloud senza scaricare i file

Gestione foto: una sezione dedicata che organizza gli scatti cronologicamente e include anche un editor

L’offerta di Capodanno di pCloud è un’opportunità imperdibile per ottenere uno spazio cloud sicuro, privato e senza abbonamenti ricorrenti, dal momento che tutti i piani sono a vita. Approfitta ora della promo e risparmia con il nuovo anno.