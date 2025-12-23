 Proteggi i ricordi di una vita: a Capodanno pCloud è scontato fino al 62%
Approfitta della Promo Capodanno di pCloud: sconti fino al 60% sui piani Family a vita e bundle di strumenti di sicurezza.
Se anche tu ti giostri fra migliaia di scatti sullo smartphone, documenti di lavoro e password dimenticate, questa promozione potrà aiutarti concretamente. pCloud offre, in occasione del nuovo anno, una promo con tanti sconti oltre il 60% sui piani cloud a vita, più altri strumenti di sicurezza che ti renderanno la vita un po’ più facile.

Approfitta ora della promo Capodanno

Bundle e piani cloud a vita: le offerte

Due le offerte proposte da pCloud per questo Capodanno. La prima è il pacchetto 3-in-1, pensato per un massimo di 5 utenti, che include:

  • Family 5 TB di archiviazione cloud, per archiviare tutti i tuoi dati
  • pCloud Encryption: il massimo della sicurezza con crittografia lato client
  • pCloud Pass Family: un gestore di password premium per memorizzare credenziali illimitate

Questa soluzione, dal valore commerciale di 2.097 euro è disponibile in via eccezionale al prezzo di 799 euro, con un risparmio netto del 62%. Tutti gli strumenti sono a vita, senza abbonamenti.

La seconda proposta riguarda due piani pCloud a vita: Family 2TB a 399 euro invece di 890 euro (sconto 55%) e Family 10TB a 1.049 euro invece di 2.249 euro (sconto 53%).

Metti al sicuro i tuoi dati per sempre

Scegliere pCloud significa affidarsi alla rigorosa legge svizzera sulla privacy. Grazie a questo bundle, potrai accedere alla crittografia a conoscenza zero: con Encryption, soltanto tu possiedi la chiave per decriptare i tuoi file. La sicurezza è garantita anche durante il trasferimento dei file grazie al protocollo TLS/SSL.

Tra gli altri vantaggi di pCloud segnaliamo:

  • Backup automatico collegando servizi come Dropbox, Google Drive, Facebook, Google Foto e OneDrive
  • Sincronizzazione automatica su tutti i dispositivi collegati
  • Player integrato per riprodurre audio e video direttamente dal cloud senza scaricare i file
  • Gestione foto: una sezione dedicata che organizza gli scatti cronologicamente e include anche un editor

L’offerta di Capodanno di pCloud è un’opportunità imperdibile per ottenere uno spazio cloud sicuro, privato e senza abbonamenti ricorrenti, dal momento che tutti i piani sono a vita. Approfitta ora della promo e risparmia con il nuovo anno.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 23 dic 2025

Eleonora Busi
23 dic 2025
