Proteggi i tuoi account con 1Password, provalo gratuitamente

Creare e ricordare infinite password è sempre un problema soprattutto quando si utilizzano giornalmente differenti siti web che richiedono credenziali di accesso per poter proseguire con la navigazione. Quello di cui hai bisogno se vuoi davvero risolvere questo problema è un password manager che lavora al posto tuo. Che cosa intendiamo dire? Con 1Password, ad esempio, puoi utilizzare un’unica password, semplificando conseguentemente il processo di protezione dei tuoi dati di accesso.

Non a caso, 1Password si occupa di compilare tutto automaticamente e salvare e automaticamente nomi utente, password, codici di autenticazione a due fattori, campi modulo e informazioni di pagamento.

Non preoccuparti della sicurezza del sistema e di possibili minacce a cui i tuoi dati potrebbero essere esposti perché grazie l’aggiunta di una chiave segreta alla password del tuo account fornisce un ulteriore livello di sicurezza unico per una protezione ottimale.

Dunque, se sei alla ricerca di un password manager che possa finalmente semplificare la gestione delle credenziali dei tuoi account 1Password è perfetto per te dato che puoi utilizzare un’unica password, semplificando il processo di protezione dei tuoi dati di accesso.

Per offrirti l’opportunità di essere soddisfatto del servizio puoi provare gratis per 14 giorni 1Password. Ricorda che potrai finalmente proteggere e condividere in modo sicuro password, conti finanziari, carte di credito e molto altro con uno strumento del tutto economico.

1Password è unico e speciale, sopratutto perchè può essere utilizzato davvero da tutti: le password, carte di credito, cartelle cliniche. Anche il codice della porta d’ingresso: puoi conservare tutti i tuoi dati personali direttamente in 1Password. Quindi condividi in modo sicuro con la tua famiglia o invia segreti individuali a chiunque, anche se non utilizza 1Password.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.