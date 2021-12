Proteggi i tuoi acquisti online con ByePass al 50% di sconto

Gli acquisti online sono ormai diventati sempre più popolari e con loro, anche tantissime minacce e rischi legati ai pagamenti con carta. ByePass si pone quindi l'obiettivo di evitare che ciò intacchi la propria esperienza di acquisto, proteggendo tutti i dati dei conti, le password, i codici di sicurezza e tanto altro durante tutta l'intera fase di acquisto. Inoltre, grazie alla promozione di fine anno, sarà possibile richiedere la licenza del software con un 50% di sconto sul prezzo di listino di circa 15 euro con il codice bpaff50 fino al 31 dicembre 2021.

Cosa offre ByePass in sconto del 50%

Come sicuramente avrete capito quindi, ByePass si pone l'obiettivo di rimuovere qualsiasi minaccia durante la fase di acquisto e pagamento di un prodotto su qualsiasi shop online. Il tutto funzionerà su PC Windows tramite l'estensione compatibile con tutti i browser più utilizzati, ovvero, Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox e Apple Safari, oppure su smartphone e tablet Android e iOS, tramite l'applicazione gratuita disponibile su App Store e Google Play Store.

Tra le sue opzioni più interessanti, non manca quella relativa alla protezione delle password, la quale andrà ad utilizzare una speciale crittografia locale offline per salvare e archiviare tutti i dati di accesso, rendendoli accessibili per effettuare l'accesso solo dopo una scansione approfondita del sito web utilizzato.

Lo stesso tipo di crittografia verrà poi utilizzato anche per il numero delle carte di pagamento utilizzate, così da evitare che si disperdano e si diffondano i dati dei propri conti.

Ovviamente tutto il database risulterà costantemente aggiornato, in modo che ByePass riconosca tempestivamente anche i malware più recenti e mai visti prima. Inoltre, grazie alla scansione automatica e periodica all'interno del Dark Web, si verrà immediatamente avvisati di eventuali fughe di dati delle password, così da consentire all'utente la possibilità di modificarle prima che si presentino eventuali problemi.

Da non sottovalutare anche l'opzione di auto generazione di password sicure in fase di registrazione e anche delle note sicure, dove poter eventualmente appuntare codici PIN o OTP essenziali per concludere gli acquisti. Come accennato in precedenza, tutto ciò potrà essere richiesto con uno sconto del 50% tramite il codice bpaff50 fino al 31 dicembre del 2021.