Proteggi i tuoi dati aziendali con NordLocker: ora al 70% di sconto

La sicurezza dei dati aziendali è una priorità assoluta per le piccole e medie imprese (PMI). Le informazioni aziendali, preziose e sensibili, devono essere protette da una serie di minacce che possono mettere a rischio la continuità del tuo business. Ecco perché NordLocker Business rappresenta una scelta ideale per garantire la massima protezione dei tuoi dati. E ora c’è un motivo in più per adottarla: un’offerta esclusiva che ti permetterà di risparmiare il 70% sui piani selezionati.

Sicurezza di nuova generazione con NordLocker

NordLocker Business offre una crittografia di nuova generazione, che va oltre la semplice protezione dei dati durante il trasferimento. Grazie alla crittografia end-to-end, i tuoi dati sono al sicuro sia durante il trasferimento che durante l’archiviazione. Ma NordLocker Business non è solo un servizio di crittografia: offre una serie di funzionalità progettate appositamente per proteggere i dati aziendali. Tra queste:

Backup automatico dei dati : non dovrai mai più preoccuparti di perdere accidentalmente i tuoi dati. NordLocker Business offre backup automatico che tiene al sicuro tutte le tue informazioni importanti ;

: non dovrai mai più preoccuparti di perdere accidentalmente i tuoi dati. offre che tiene al sicuro tutte le tue ; Sincronizzazione dei file : con NordLocker Business , puoi sincronizzare facilmente i tuoi file tra diversi dispositivi. In questo modo, avrai sempre accesso alle versioni più recenti dei tuoi documenti ovunque tu sia;

: con , puoi sincronizzare facilmente i tuoi file tra diversi dispositivi. In questo modo, avrai sempre accesso alle versioni più recenti dei tuoi ovunque tu sia; Controllo degli accessi: mantieni il controllo completo su chi può accedere ai tuoi dati aziendali. Questa funzione ti permette di garantire una sicurezza totale.

Crittografare i tuoi file con NordLocker è incredibilmente semplice: puoi farlo direttamente dal tuo browser utilizzando la funzionalità drag-and-drop o caricare i dati come faresti con qualsiasi altro servizio cloud. I tuoi file saranno sempre disponibili in ogni momento e da qualsiasi dispositivo, garantendoti la massima flessibilità.

Attualmente, NordLocker Business offre uno sconto straordinario del 70% sui piani da 100 GB e 2 TB. Questo prezzo conveniente è ancor più allettante se si considera la vasta gamma di funzionalità di protezione dei dati aziendali offerte. Ma fai attenzione: questa promozione è a tempo limitato e potrebbe scadere presto. Non perdere quindi l’opportunità di proteggere i tuoi dati aziendali con una delle soluzioni più avanzate e convenienti sul mercato.

