Proteggi i tuoi dati aziendali NordLocker, oggi scontato del 70%

La protezione dei dati per un’azienda (o un’attività commerciale) e di fondamentale importanza. Proprio per questo motivo è sempre bene affidarsi ad un servizio pratico e totalmente affidabile, come NordLocker. Si tratta di una piattaforma per l’archiviazione di dati in cloud capace di proteggere documenti, foto e altro da qualsiasi tipologia malware o da tentativi di hackeraggio. Ma non è tutto. La crittografia zero-knowledge ti offre un alto livello privacy, poiché non permette a nessun utente terzo di aprire i tuoi dati archiviati. Potrai inoltre accedere ai tuoi file da qualsiasi dispositivo (tramite file vault privato), controllare i tuoi accessi dal pannello di amministrazione ed eseguire il backup dei dati. Se vuoi provare la comodità di un servizio economico, ma estremamente sicuro, puoi approfittare dell’offerta speciale di NordLocker dedicata alle aziende. I piani annuali sono infatti disponibili al 70% di sconto per un anno intero.

NordLocker: il miglior servizio in cloud per proteggere i tuoi dati

NordLocker ti propone diversi piani in abbonamento, a seconda delle tue esigenze. Uno dei più interessanti è il piano da 100 GB, al prezzo di 99 centesimi al mese. Se desideri ottenere di più, puoi sottoscrivere il piano da 1 TB di spazio in cloud, al prezzo di 3,99 euro al mese. Si tratta del piano più popolare tra gli utenti, per il suo rapporto spazio prezzo. Il terzo piano offre invece 2 TB di spazio di archiviazione ed è disponibile al prezzo di 4,69 euro al mese. Infine, scegliendo i piani da 1 TB e 2 TB potrai anche beneficiare di un account manager dedicato. Come accennato, tutte le tre offerte hanno uno sconto del 70% rispetto al prezzo originario e sono da considerarsi per utente. Infine, puoi anche optare per un piano personalizzato per la tua azienda che ti consenta di ottenere il massimo dalla piattaforma.

Oltre alla sicurezza, NordLocker ti offre anche un supporto prioritario, grazie al servizio clienti attivo H24, e la possibilità di accedere al tuo account grazie all’autenticazione a due fattori. Infine, il servizio ti propone anche una prova gratuita di 14 giorni e ti garantisce un rimborso completo se effettui la disdetta del tuo piano entro un limite massimo di 30 giorni dalla sottoscrizione.

