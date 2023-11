Proteggi i tuoi dati con Incogni, oggi al 50% di sconto

La privacy online è un bene prezioso, che bisogna sempre proteggere. Tuttavia, ciò è diventato sempre più difficile anche a causa della diffusione dei social network e delle piattaforme che offrono servizi gratuiti, ma sfruttano i dati degli utenti per inviare loro pubblicità mirata. Se desideri mantenere inviolata la tua privacy, ma proteggerti anche da spam, phishing o tentativi di truffa, puoi scegliere di utilizzare Incogni. Si tratta di un servizio che offre la rimozione automatizzata delle informazioni da internet, in modo semplice e rapido. Incogni sfrutta il GDPR e altre leggi sulla privacy applicabili per fare in modo che i data broker rimuovano le tue informazioni dai loro database. Inoltre, ti protegge da profili ombra invasivi che possono utilizzare la tua attività online per influenzare il tuo comportamento. Incogni offre ai nuovi utenti uno sconto del 50% sul piano annuale, ma ancora per pochi giorni.

Come funziona Incogni, il servizio che protegge la tua privacy

Il funzionamento di Incogni è molto semplice. Una volta registrato il tuo account, il servizio invierà richieste di rimozione dei dati a tutti i data broker presenti nel proprio elenco. Dopo una settimana, questi iniziano a rispondere già alle richieste di Incogni. Solitamente, entro due mesi, i dati vengono rimossi. In caso contrario, la società contatta nuovamente i data broker, affidandosi alle leggi in merito, per far in modo che il tuo diritto alla privacy venga sempre tutelato. Sarai sempre al corrente dell’attività di rimozione, grazie alle notifiche via e-mail che l’azienda ti invierà regolarmente. Incogni offre un piano mensile e uno annuale. Il primo è acquistabile al prezzo di 12,99 euro. Il secondo è invece disponibile al prezzo di 6,49 euro al mese (ovvero il 50% rispetto al costo standard).

Incogni è disponibile soltanto per gli utenti di Europa, Stati Uniti e Canada. È sicuro, poiché ti permette di effettuare pagamenti totalmente protetti da crittografia. Inoltre, puoi cancellare il tuo abbonamento in qualsiasi momento, con una garanzia di rimborso totale se rimuovi l’account entra 30 giorni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.