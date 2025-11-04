Proteggi i tuoi dati con Internxt Drive e VPN al 90% di sconto

Ogni giorno affidiamo al cloud la nostra vita digitale: foto, documenti, progetti, ricordi. Ma sai davvero chi può accedervi? Con Internxt, la risposta è semplice: solo tu. Niente tracciamento, niente vendita di dati, nessuna intrusione. È il primo cloud open source europeo progettato per garantire privacy assoluta e sicurezza totale, con crittografia zero-knowledge e protezione post-quantistica — una tecnologia pronta persino per le sfide della cybersicurezza del futuro. E con l’ offerta Black Friday 2025 puoi acquistarlo con uno sconto senza precedenti del 90% su tutti i piani.

Scegli il piano che ti protegge di più

Durante il Black Friday, i prezzi scendono fino al 90% rispetto al listino standard.

Il piano Essential offre 1 TB di spazio crittografato a soli 130 € (invece di 1.300 €), con tutte le funzioni di base: VPN, antivirus e backup.

Il piano Premium, il più scelto, ti dà 3 TB di spazio e strumenti avanzati di collaborazione e ottimizzazione a 230 €.

Infine, Definitivo, con 5 TB di archiviazione, include tutte le funzioni pro — supporto NAS, WebDAV, Rclone, Cleaner, Meet e Mail — al prezzo di 330 € una tantum. Tutti i piani hanno garanzia di rimborso 30 giorni, nessun abbonamento ricorrente e aggiornamenti gratuiti a vita.

Privacy per design, trasparenza per scelta

Ogni file caricato su Internxt viene crittografato prima di lasciare il tuo dispositivo, restando leggibile solo a te. Nessuna password viene memorizzata, nessun dato condiviso o venduto. Il codice sorgente è pubblico su GitHub, e la piattaforma è stata verificata dalla società di cybersecurity europea Securitum, a garanzia di affidabilità. Tutti i servizi — da Internxt Drive al nuovo antivirus — rispettano gli standard GDPR, ISO 27001, SOC 2 e HIPAA.

Più di un cloud: un ecosistema completo per la sicurezza

Internxt non è solo un archivio digitale, ma un vero e proprio ecosistema di protezione. Oltre al cloud storage, include VPN, antivirus, dark web monitoring e backup automatici, tutto gestito da un’unica interfaccia. I file possono essere condivisi in modo sicuro con link protetti da password, mentre la funzione Cleaner rimuove dati superflui e migliora le prestazioni del sistema. E se vuoi provarlo prima di acquistare, è disponibile una versione gratuita con 1 GB di archiviazione crittografata per testare tutte le funzionalità principali. Per conoscere l’offerta completa di Internxt clicca qui.