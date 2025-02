Proteggi i tuoi dati per sempre: Internxt offre piani a vita con l'85% di sconto

Perché pagare un canone mensile quando si può avere lo stesso servizio con accesso a vita? Sono poche le realtà che prevedono questo tipo di offerta e InternXT con il suo servizio di cloud storage è tra queste. Usufruendo di questa promozione si ha la possibilità di ottenere fino a 10 TB di spazio di archiviazione in cloud con un pagamento unico e senza ulteriori costi aggiuntivi. Scopri i dettagli dell’offerta di InternXT.

Tanto spazio e tanta sicurezza

La peculiarità di InternXT non è solamente quella di mettere a disposizione una grande quantità di spazio di archiviazione in cloud, ma soprattutto il livello di sicurezza garantito. Tutti i piani InternXT, senza distinzione di capienza e costo, utilizzano la crittografia end-to-end cifrando i file prima di essere caricati sul cloud. Questa particolarità, che distingue InternXT da molti altri servizi similari, consente di avere un livello di sicurezza massimo, in quanto nemmeno InternXT stessa potrebbe accedere a quei file, considerando che la crittografia è stata eseguita in locale sul dispositivo dell’utente e non sulla piattaforma in cloud.

La piattaforma di cloud storage di InternXT si distingue anche per la sua facilità d’uso. L’interfaccia pulita e intuitiva permette infatti di caricare, organizzare e condividere i file in modo sicuro da qualsiasi dispositivo. L’offerta con abbonamento a vita rende tutto ancora più interessante e conveniente.

Acquistando uno dei piani in promozione con lo sconto dell’85%, infatti, è possibile creare un archivio di famiglia o uno spazio di archiviazione dei propri file personali e documenti (anche quelli di lavoro). Senza sottovalutare la comodità di poter condividere ogni file tramite un sistema di protezione tramite password.

I piani a vita acquistabili con questa promozione sono quello da 2 TB (in sconto a 135€), quello da 5 TB (in sconto a 285€) e quello da 10 TB (in sconto a 435€).