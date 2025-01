Proteggi i tuoi dati personali: scopri Sursfhark Alert in sconto a 2,69€/mese

In un’epoca in cui i dati personali diventano sempre più vulnerabili, difendersi dalle violazioni online è fondamentale. Furti d’identità, accessi non autorizzati ai dati sensibili e utilizzo improprio delle informazioni personali sono minacce quotidiane che richiedono strumenti avanzati per mantenere la propria privacy intatta. Surfshark Alert, strumento incluso nel pacchetto Surfshark One, è una soluzione potente e versatile per chi vuole prendere sul serio la sicurezza digitale. In questo momento costa solo 2,69€ al mese grazie allo sconto dell’85% sul piano biennale. In più hai anche 3 mesi extra gratis.

Quali sono le funzionalità offerte da Surfshark Alert per proteggere i dati personali

Surfshark Alert è progettato per proteggerti da una delle minacce più comuni: le violazioni dei dati personali. Questo tool monitora costantemente il dark web e altre fonti online per verificare se i tuoi indirizzi email, carte di credito o password sono stati compromessi. Riceverai avvisi in tempo reale, dandoti la possibilità di agire rapidamente per prevenire danni maggiori, come il blocco di carte o il cambio delle credenziali.

Non si tratta solo di protezione passiva. Con Surfshark Alert puoi tenere sotto controllo l’intero ecosistema dei tuoi dati personali, riducendo al minimo il rischio di essere vittima di frodi online. In più, la combinazione con la celebre VPN di Surfshark garantisce una navigazione anonima e sicura, proteggendo ogni tuo movimento sul web.

Grazie alla promozione attuale, il pacchetto Surfshark One, che include Surfshark Alert, la VPN, un antivirus e il motore di ricerca privato Surfshark Search, è disponibile a un prezzo scontato, con risparmi fino all’85% sul piano biennale. Questa offerta è un’occasione imperdibile per proteggere la tua identità digitale e navigare online in totale tranquillità.

Non aspettare: visita il sito ufficiale di Surfshark per scoprire tutti i dettagli e attivare subito il tuo piano.