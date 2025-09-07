 Proteggi i tuoi dispositivi con AVG Internet Security: ora in offerta al 60%
In questo momento uno degli antivirus più efficaci sul mercato, AVG Internet Security, costa il 60% in meno. Copre fino a dieci dispositivi.
Sicurezza Antivirus
In questo momento uno degli antivirus più efficaci sul mercato, AVG Internet Security, costa il 60% in meno. Copre fino a dieci dispositivi.

La sicurezza online è una priorità in un contesto in cui le minacce digitali si moltiplicano e diventano sempre più sofisticate. AVG Internet Security offre una difesa completa per computer e smartphone, bloccando gli attacchi in tempo reale e proteggendo dati e privacy.

Oggi è possibile attivarlo con una promozione speciale: il piano annuale costa solo 3,13 € al mese, invece di 7,83€, con un risparmio del 60%. La licenza copre fino a 10 dispositivi, garantendo protezione totale a tutta la famiglia.

AVG Internet Security: funzioni avanzate e vantaggi della promo

Tra le caratteristiche principali di AVG Internet Security c’è LinkScanner, una tecnologia che analizza i link prima che vengano aperti, identificando possibili minacce come virus, spyware, ransomware o tentativi di phishing. Così l’utente evita siti compromessi e riduce al minimo i rischi per la propria privacy.

Ma il software di AVG va ben oltre il controllo dei link, offrendo un pacchetto di sicurezza a 360 gradi che comprende:

  • Antivirus in tempo reale, capace di intercettare e neutralizzare malware e trojan;
  • Protezione delle reti Wi-Fi, con analisi delle connessioni pubbliche e private per individuare eventuali vulnerabilità;
  • Firewall avanzato, che monitora il traffico di rete e blocca connessioni sospette;
  • Scansione delle e-mail, per fermare le minacce direttamente negli allegati;
  • Secure Browser di AVG, un ambiente protetto pensato per lo shopping online e i servizi bancari.

Grazie alla promozione attiva in questo momento sul sito ufficiale di AVG, con soli 3,13€ al mese per il primo anno, puoi ottenere una protezione completa su tutti i tuoi device, mantenendo dati e navigazione al sicuro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 7 set 2025

Edoardo D'amato
7 set 2025
