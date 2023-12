Proteggi i tuoi dispositivi con Norton 360 Deluxe a soli 2,5 euro al mese

Vivendo in un’era sempre più digitale, garantire la sicurezza dei nostri dispositivi è essenziale. Norton 360 Deluxe si presenta come una soluzione completa di antivirus, offrendo una protezione totale per computer, smartphone e tablet.

Un’opportunità imperdibile si presenta oggi, grazie a una straordinaria promozione che consente di usufruire di questo servizio a soli 29,99 euro all’anno, equivalente a soli 2,5 Euro al mese, con uno sconto eccezionale del 71%.

Oltre a fornire una difesa potente per i tuoi dispositivi, Norton 360 Deluxe integra funzionalità progettate per preservare la tua privacy online. La presenza di Secure VPN e Dark Web Monitoring all’interno di questa soluzione unica sottolinea l’impegno per una sicurezza digitale completa.

Norton 360 Deluxe: sicurezza avanzata per tutti i tuoi dispositivi

Norton 360 Deluxe si distingue per le sue funzionalità avanzate, progettate per proteggere i dispositivi da minacce online come virus, malware e ransomware.

La protezione in tempo reale sfrutta un sofisticato motore di rilevamento malware per difendere il tuo dispositivo da potenziali minacce emergenti.

Puoi anche eseguire scansioni su richiesta per garantire che il tuo dispositivo sia privo di qualsiasi forma di malware e bloccare l’accesso a siti Web dannosi noti.

La protezione della privacy è al centro dell’offerta di Norton 360 Deluxe, con caratteristiche come crittografia del traffico Internet, blocco del tracciamento e strumenti come parental control, password manager e una rete privata virtuale (VPN) che assicura la tua sicurezza online.

Aggiungendo il vantaggio del backup del cloud, la possibilità di estendere il servizio a 5 dispositivi e una garanzia di soddisfazione o rimborso entro 60 giorni,

Norton 360 Deluxe è senza dubbio un’opzione irresistibile per proteggere in modo completo e conveniente tutti i tuoi dispositivi digitali. Approfitta dello sconto e metti al sicuro i tuoi device.

