Proteggi i tuoi dispositivi con Norton 360 Standard a 29,99€ per il primo anno

Quando si naviga nel web è importante proteggersi da virus e attacchi di malintenzionati, che potrebbero compromettere la nostra esperienza in rete. Proprio per questo motivo milioni di utenti, ogni giorno, si affidano al lavoro degli antivirus. Fra questi c'è Norton 360, uno dei software di protezione più completi del mercato, in grado di proteggere dispositivi e privacy online grazie a numerosi servizi dedicati all'utente. Acquistando la licenza standard, il risparmio è assicurato: per il primo anno il prezzo è di 29,99 euro (uno sconto del 60%), mentre la soluzione due anni è in offerta a 79,99 euro (anziché 149,99).

Norton 360 Standard offre una protezione anti-malware completa per un dispositivo a scelta fra PC, MAC, Android o iOS. Una innovativa tecnologia di sicurezza utilizza l'intelligenza digitale per monitorare minacce online in tutto il mondo e contribuire a mantenere sicuro e protetto il nostro dispositivo dall'attacco di virus, malware, spyware e ransomware. Incluso nel prezzo c'è un utilissimo backup nel cloud in cui caricare tutti i file più importanti e prevenirne la perdita in caso di attacchi ransomware o guasti del disco rigido, e un manager (una sorta di cassetta di sicurezza virtuale) nel quale conservare o generare tutte le proprie password più importanti.

Norton 360 Standard non protegge soltanto il nostro computer dai virus, ma difende anche la privacy online degli utenti: il software include, infatti, una VPN per navigare sul web in modo sicuro e assolutamente anonimo, anche quando si è collegati a reti Wi-Fi pubbliche, a cui va ad aggiungersi SafeCam5 per PC che segnala e blocca accessi non autorizzati alla webcam.

Per abbonarsi a Norton 360 Standard è necessario collegarsi al sito web ufficiale: l'abbonamento è in sconto del 60% per il primo anno al prezzo di 29,99 euro, e per due anni del 46% al prezzo di 79,99 euro. Dal momento in cui viene sottoscritto l'abbonamento, un esperto Norton sarà sempre a disposizione dell'utente per aiutarlo a mantenere il proprio dispositivo sempre libero da virus. Norton si impegna ad offrire il rimborso completo se impossibilitati a rimuovere un virus dal dispositivo infetto.