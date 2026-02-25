Proteggi i tuoi dispositivi con TotalAV, antivirus in sconto a soli 19€

Non si può prendere sotto gamba la protezione di computer, smartphone e tablet dalle minacce online. Oggi farlo per fortuna costa meno grazie alla promozione di TotalAV. L’offerta consente di risparmiare ben 80 euro rispetto al costo abituale: invece di 99 euro, la licenza annuale è disponibile a soli 19 euro.

Con un unico abbonamento puoi installare il software su quattro dispositivi contemporaneamente e contare su una soluzione scelta già da milioni di utenti nel mondo per la sicurezza digitale quotidiana.

Non solo: oltre all’antivirus sono inclusi altri due tool fondamentali per completare la protezione e privacy online. Andiamo a scoprire più nel dettaglio cosa include il piano proposto da TotalAV.

TotalAV Antivirus 2026: funzioni e vantaggi principali

Una volta installato TotalAV Antivirus 2026, la gestione della sicurezza diventa semplice e automatica grazie ai numerosi strumenti inclusi. La protezione in tempo reale monitora costantemente il sistema e blocca immediatamente virus e minacce, mentre il motore di scansione avanzato individua e rimuove completamente malware e file pericolosi.

Tra le funzioni integrate c’è anche un efficace sistema di blocco degli annunci, utile per navigare in modo più pulito, ridurre il consumo di dati ed evitare pubblicità ingannevoli o tentativi di truffa online.

Ma il vero fiore all’occhiello della promozione è la presenza di una VPN illimitata. Grazie ad essa, è possibile navigare su Internet in modo veramente privato (merito della crittografia di livello militare) e sbloccare i contenuti esteri, sia streaming che gaming (sono disponibili 50 server sparsi in tutto il mondo).

Con una spesa contenuta puoi tutelare identità e informazioni personali senza rinunciare alla velocità della connessione o alla libertà di accedere ai tuoi siti preferiti. Dopo l’acquisto, il download è immediato e l’installazione richiede solo pochi istanti.