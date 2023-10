Proteggi i tuoi dispositivi e risparmia il 40% con Avira Prime

La sicurezza e la protezione della privacy sono fondamentali quando si utilizza il PC. Poter contare su un antivirus che si occupa di tutto e ti tiene costantemente al sicuro da ogni tipo di minaccia è quindi un grande comodità per ogni utente. Se il tutto è poi disponibile ad un prezzo eccezionale, cosa si può chiedere di più? Avira Prime è il servizio che risponde a tutte queste esigenze. Sottoscrivendo un abbonamento di soli 5 euro al mese per un anno (con uno sconto del 43% sul prezzo originario di 8,75 euro al mese) potrai avere accesso illimitato a tutti i prodotti premium di Avira. Potrai infatti avere un dispositivo sicuro e sempre veloce ed efficiente, grazie agli oltre 30 strumenti di ottimizzazione premium.

Avira Prime: una protezione efficace per tutta la famiglia

Avira Prime ha un’interfaccia user friendly e lavora in background senza rallentare il sistema. Inoltre, si tratta di un’app all-in-one capace di effettuare scansioni smart l’intero sistema alla ricerca di malware, password deboli, reti vulnerabili, app obsolete, ecc. Nel caso i tuoi dati dovessero essere violati, riceverai delle notifiche in tempo reale per avvisarti. Un altro servizio utilissimo offerto da Avira Prime è la sua VPN illimitata, che ti permette di navigare su internet sempre in totale anonimato. Con l’offerta di Avira puoi proteggere i dispositivi di tutta la famiglia. L’abbonamento include infatti la possibilità di installare l’antivirus su 5 device, tra PC, Mac, smartphone e tablet (Android e iOS) e browser web.

Avira è l’antivirus pluripremiato, già scelto da 500 milioni di utenti in tutto il mondo. È sicuro (offre una crittografia di livello industriale), non ha accesso alle tue informazioni e non salvaguarda la tua privacy non vendendo i tuoi dati personali a terzi. Scegliendo l’abbonamento annuale (al prezzo di 59,95 euro, anziché 104,95 euro) puoi approfittare del periodo di prova gratuito di 14 giorni, con garanzia di rimborso entro 60 giorni se decidi di disdire il contratto. Prova Aivra Prime e scopri approfitta della massima privacy, massima sicurezza e massimo risparmio.

