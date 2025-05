Proteggi i tuoi file e foto con un backup cloud sicuro e automatico

La protezione dei propri dati personali è diventata fondamentale: per il salvataggio sicuro delle informazioni bisogna avere una soluzione affidabile. Internxt, servizio di cloud storage avanzato, offre una protezione all’avanguardia per i tuoi file, grazie a una tecnologia di crittografia post-quantistica, una VPN integrata e funzionalità di antivirus per garantire la massima sicurezza durante l’archiviazione e la navigazione.

In questo momento tutti i suoi piani Premium a vita (cioè con pagamento unico, senza abbonamento) sono in sconto dell’85%. Per approfittare delle promozioni in corso basta andare sul sito di Internxt.

Salva i tuoi file in modo sicuro e senza pensieri con il cloud storage di Internxt

Internxt si distingue per il suo approccio di crittografia end-to-end, che garantisce che i tuoi dati siano protetti a ogni passo, dal caricamento al download, e solo tu potrai accedervi. Con l’implementazione della crittografia post-quantistica, Internxt è pronto per affrontare le future minacce derivanti dai computer quantistici, mantenendo i tuoi file al sicuro anche contro le tecnologie più avanzate.

Ecco le funzionalità principali del cloud di Internxt:

Backup automatico dei file : Internxt offre una soluzione di backup cloud automatico , che ti permette di salvare foto, video e documenti in modo semplice e sicuro senza preoccuparti di farlo manualmente;

: Internxt offre una soluzione di , che ti permette di salvare foto, video e documenti in modo semplice e sicuro senza preoccuparti di farlo manualmente; Protezione dei file sensibili : la crittografia post-quantistica assicura che nessuno, nemmeno i dipendenti di Internxt, possa accedere ai tuoi dati senza il tuo permesso;

: la crittografia post-quantistica assicura che nessuno, nemmeno i dipendenti di Internxt, possa accedere ai tuoi dati senza il tuo permesso; VPN e antivirus inclusi : con Internxt, hai anche accesso a una VPN per navigare in sicurezza e a un antivirus integrato che proteggere i tuoi dispositivi da minacce esterne mentre li usi per gestire i tuoi file;

: con Internxt, hai anche accesso a una VPN per navigare in sicurezza e a un antivirus integrato che proteggere i tuoi dispositivi da minacce esterne mentre li usi per gestire i tuoi file; Archiviazione sicura su cloud: puoi archiviare fino a 5 TB di dati, con una sincronizzazione rapida e un’interfaccia utente semplice da usare.

Attualmente, Internxt offre uno sconto dell’85% su tutti i suoi piani Premium, permettendoti di accedere a tutti i servizi avanzati per sempre a un prezzo davvero conveniente.