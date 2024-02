Proteggi il tuo PC con Norton 360 Premium, risparmiando il 60%

Fai anche tu parte della categoria di utenti a cui non importa nulla della vulnerabilità di dispositivi e dati personali quando navigano online? È un vero peccato! Ma sei ancora in tempo per tornare sui tuoi passi. Come? Aderendo all’offerta promozionale su uno dei bundle di protezione più potenti al mondo: Norton 360 Premium.

Norton 360 Premium: protezione fino a 10 dispositivi

Conta quanti dispositivi possedete in famiglia. Arrivi fino a 10 in totale? Bene! Norton 360 Premium può essere installato e usato contemporaneamente su tutti quelli in tuo possesso, non importa tipologia, modello e sistema operativo.

Tutte le informazioni finanziarie e personali dell’intero nucleo familiare saranno al sicuro ogni volta che accede a Internet.

Nel bundle è inclusa anche una VPN illimitata e sicura a protezione della tua privacy online, così niente tracciamento delle tue attività. Navigherai in modo anonimo, mentre i tuoi dati saranno protetti da un avanzatissimo sistema crittografico.

Avrai a disposizioni un password manager che gestirà le tue credenziali di accesso, fortificandole eliminando le password deboli con quelle più complesse.

Insomma, non manca nulla in questo pacchetto, poiché ci sono anche 75 GB di spazio cloud in cui effettuare il backup dei tuoi file più importanti, evitando in questo modo perdite accidentali e possibili violazioni.

Infine, la protezione minori e il dark web monitoring. Con la prima potrai limitare l’attività online dei più piccoli, la seconda di avvisa se i tuoi dati personali finiscono nella parte più oscura di Internet.

Quanto costa tutto questo? Grazie allo sconto del 60%, soltanto 44,99 euro per il primo anno. Bada bene, però: questa promo è a tempo limitato. Quindi, ti conviene cliccare sul bottone qui sotto, entrare nella pagina ufficiale dell’offerta e sottoscriverla oggi stesso!

