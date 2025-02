Proteggi la tua bolletta: blocca i prezzi energia con Octopus entro il 4 marzo

I prezzi di luce e gas stanno subendo, come previsto nei mesi precedenti, diverse oscillazioni. Il timore è che i rialzi possano essere tali da portare a rincari pesanti sulle bollette energetiche. Per le famiglie, che già faticano a far quadrare i conti, questo scenario può rappresentare una grande preoccupazione per la difficoltà di riuscire a pagare bollette così alte. Per far fronte a questa possibile emergenza Octopus Energy ha lanciato un’offerta esclusiva a tempo limitato che permette di proteggere le bollette garantendo tranquillità economica per i prossimi 12 mesi. Scopri tutti i dettagli e attiva l’offerta entro il 4 marzo.

La tutela contro i rincari energetici

L’offerta Octopus Fissa 12M è molto semplice e consente di bloccare i prezzi dell’energia elettrica e del gas fino a marzo 2026. Per i prossimi dodici mesi, quindi, si evita l’ansia dell’arrivo delle bollette, conoscendo già in anticipo quanto si andrà a pagare in relazioni ai consumi effettivi.

Traducendo in cifre concrete, una famiglia media con un consumo annuo di 2.700 kWh di elettricità e 1.400 smc di gas può risparmiare circa 380€ all’anno rispetto alle attuali tariffe medie del mercato. Ma il vantaggio diventa ancora più rilevante considerando le previsioni degli analisti energetici, che stimano possibili rincari fino al 25% nei prossimi 18 mesi a causa delle tensioni geopolitiche e dell’aumento della domanda globale. In questo scenario, il risparmio potrebbe superare i 650€ annui, traducendosi in oltre 1.300€ di minori costi nel biennio di validità dell’offerta.

Cifre importanti sia nello scenario migliore che in quello peggiore, con la garanzia di non andare incontro a bollette raddoppiate o che raggiungono cifre esagerate, potendo gestire al meglio le proprie finanze e passare indenni quest’anno di rincari. Al termine dell’offerta, infatti, Octopus consente di scegliere nuovamente la tariffa in quel momento più conveniente continuando così a risparmiare sulle bollette energetiche.