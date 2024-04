Proteggi la tua identità online con una PrivateVPN: sconto dell'85%

Hai mai pensato ai pericoli che si celano dietro ogni click quando navighi in rete? La tua identità online è preziosa e merita la massima protezione. Ecco perché dovresti considerare l’uso di una VPN. Questi servizi sono quelli che salvaguardano la tua privacy, nascondendo le tue attività, la posizione geografica e l’indirizzo IP.

Tra le varie opzioni disponibili, la scelta di PrivateVPN è logica per diversi motivi, tra cui per la sua offerta esclusiva: abbonamento annuale con 24 mesi aggiuntivi a soli 2,08 euro al mese, grazie allo sconto dell’85%.

Identità online: sicurezza e anonimato con PrivateVPN

I tuoi dati personali sono molto preziosi. PrivateVPN lo sa bene e da oltre dieci anni si impegna a fornire un servizio impeccabile, che non ha mai registrato una violazione. Ciò è possibile grazie alla politica di zero data logging: nessun registro delle tue attività online viene conservato.

Il servizio non soltanto cela chi sei, ma ti protegge anche dalle fughe IPv6. Cosa vuol dire? Se la connessione VPN dovesse interrompersi, il tuo indirizzo IP resterebbe privato. La crittografia AES-256 bit è garanzia di sicurezza, perché è paragonabile a quello usato dalle istituzioni finanziarie.

Con un solo account, inoltre, puoi connettere fino a sei dispositivi contemporaneamente. Insomma, una protezione a misura di famiglia.

Navigare in rete con PrivateVPN significa anche poter accedere liberamente a contenuti in streaming come Netflix e BBC iPlayer da qualsiasi parte del mondo, superando le restrizioni geografiche. Significa anche utilizzare le reti Wi-Fi pubbliche senza timori, sapendo che la tua connessione è sicura.

L’offerta di PrivateVPN è l’occasione da non perdere per blindare la tua vita digitale a un costo accessibile. Ricorda, inoltre, che PrivateVPN offre una garanzia di rimborso di 30 giorni. Non continuare a esporre a rischi la tua identità online: affidati a PrivateVPN e naviga in tutta sicurezza.