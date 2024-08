Proteggi la tua privacy con Incogni: Riprendi il controllo dei tuoi dati personali

In un’era digitale in cui le informazioni personali sono diventate una merce preziosa, i data broker svolgono un ruolo sempre più invasivo. Queste aziende raccolgono, archiviano e vendono i dati degli utenti, spesso senza il loro consenso, creando profili ombra che possono essere utilizzati da chiunque, dai truffatori alle istituzioni finanziarie.

offre una soluzione automatizzata per la protezione dei dati personali che permette di riprendere il controllo della propria pivacy.

La minaccia invisibile dei data broker

I data broker possono raccogliere informazioni su individui da varie fonti, come siti web, social media, registri pubblici e altro ancora. Questi dati vengono poi venduti a terze parti, come aziende di marketing, banche, assicurazioni e persino governi. La preoccupazione principale è che questi profili includano dettagli estremamente personali, che possono essere usati in modo improprio.

Ad esempio, queste informazioni possono essere utilizzate per creare attacchi mirati, sfruttando dati come livello di reddito, condizioni di salute, credenze religiose o politiche, e perfino i nomi di parenti e conoscenti. Questi attacchi non solo minano la sicurezza finanziaria, ma possono anche compromettere seriamente la privacy e il benessere psicologico delle vittime.

Le conseguenze di un’invasione della privacy

La quantità di informazioni che i data broker riescono a raccogliere è sorprendente. Siti di ricerca di persone, per esempio, rendono facilmente accessibili indirizzi di casa, numeri di telefono e altre informazioni sensibili, dando così a estranei la possibilità di sapere troppo su di te. Inoltre, i dati raccolti possono essere utilizzati da criminali informatici per rubare identità, causando danni finanziari e legali di grande portata.

Incogni: una soluzione per la protezione dei dati personali

Incogni si propone come una soluzione a questi problemi, automatizzando il processo di richiesta di rimozione delle informazioni dai database dei data broker. Questa piattaforma offre un servizio che sarebbe altrimenti estremamente dispendioso in termini di tempo, stimato in circa 304 ore se fatto manualmente. Incogni semplifica il processo e garantisce la rimozione dei dati da vari tipi di broker, tra cui quelli che gestiscono informazioni finanziarie, di reclutamento e di marketing.