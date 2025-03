Proteggi le attività online dei tuoi figli con Norton, al 66% di sconto

Proteggere i bambini e i ragazzi mentre navigano online è oggi una priorità per ogni genitore. Con Norton 360 Advanced, puoi garantire un’esperienza sicura e controllata ai tuoi figli su PC, smartphone e tablet, bloccando contenuti inappropriati, monitorando le loro attività online e impostando limiti di utilizzo.

E ora puoi farlo approfittando di uno sconto speciale del 66%, che permette di attivare il piano annuale a soli 3,75€ al mese.

Controllo parentale completo su tutti i dispositivi: prova ora la protezione di Norton

Norton offre strumenti avanzati per aiutarti a monitorare e gestire l’attività online dei più piccoli, prevenendo i rischi legati a internet. Con le sue funzionalità, potrai:

Filtrare i contenuti : impedisci l’accesso a siti pericolosi o non adatti all’età del bambino;

: impedisci l’accesso a siti pericolosi o non adatti all’età del bambino; Monitorare il tempo di utilizzo : imposta limiti giornalieri per l’uso di app e internet;

: imposta limiti giornalieri per l’uso di app e internet; Controllare le ricerche web : verifica cosa cercano i tuoi figli online per proteggerli da contenuti inappropriati;

: verifica cosa cercano i tuoi figli online per proteggerli da contenuti inappropriati; Bloccare app pericolose : scegli quali applicazioni possono utilizzare su smartphone e tablet;

: scegli quali applicazioni possono utilizzare su smartphone e tablet; Ricevere report dettagliati: accedi a riepiloghi settimanali o mensili sull’attività online.

L’integrazione di Norton con tutti i dispositivi della famiglia garantisce una protezione efficace anche in mobilità. Grazie a Norton 360, oltre al controllo parentale, potrai beneficiare di una VPN sicura, protezione contro virus e malware, e strumenti per la privacy, così da offrire ai tuoi figli una connessione sicura ovunque si trovino.

Per un periodo limitato, puoi proteggere l’attività online della tua famiglia a un prezzo speciale: vai sul sito di Norton e attiva Norton Norton 360 Advanced con il 66% di sconto, pagando solo 3,75€ al mese per il primo anno. Un’opportunità imperdibile per garantire ai tuoi figli una navigazione sicura e responsabile, senza preoccupazioni.