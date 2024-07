Proteggi le password dai malintenzionati con un servizio affidabile

Non dovrai mai più preoccuparti di come gestire le tue password, grazie all’offerta di oggi che propone l’abbonamento a NordPass con il 50% di sconto rispetto al listino. Milioni di privati e di aziende hanno già scelto questa soluzione, completa e funzionale, per proteggere i loro account e i loro dati.

Password al sicuro: perché scegliere NordPass

Ha tutto ciò che serve per proteggere le password e le passkey, impiega un metodo che automatizza il salvataggio e la compilazione dei moduli per rendere le operazioni più comode e rapide, crea codici segreti complessi, li sincronizza su tutti i tuoi dispositivi, supporta l’autenticazione a più fattori e quella con riconoscimento biometrico. Inoltre, effettua la scansione del Web alla ricerca delle fughe di dati. Dai uno sguardo alla pagina dedicata per conoscere l’elenco completo delle caratteristiche incluse.

La compatibilità è garantita con tutti i device in circolazione, dai computer agli smartphone, fino ai tablet: Windows, macOS, Linux, Android, iOS e iPadOS. Ci sono poi le estensioni per browser come Chrome, Firefox, Edge, Brave e Safari. Il servizio è gestito da Nord Security, tra le realtà leader nell’ambito della cybersecurity, la stessa che propone anche la Virtual Private Network globale di NordVPN. Per saperne di più, dai uno sguardo al sito ufficiale.

La promozione di oggi ti consente di attivare l’abbonamento biennale a NordPass con uno sconto del 50% rispetto al prezzo di listino. Vale a dire che, con una spesa di soli 1,49 euro al mese (invece di 2,99 euro al mese) avrai accesso a tutte le funzionalità del pacchetto da qui alla seconda metà del 2026. Il pagamento può essere effettuato con carta di credito o debito, PayPal, Google Pay o criptovalute.