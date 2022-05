Proteggi le tue password con NordPass scontato del 48%

La gestione delle password è un aspetto troppo spesso sottovalutato da chi naviga online.

La debolezza delle parole d’accesso infatti, è un vero e proprio assist che si compie nei confronti di hacker e cybercriminali vari. In alcuni casi infatti, questi non hanno neanche bisogno di software o conoscenze particolari per accedere ad account di svariati servizi e compromettere gli stessi.

Se per i social network questo rischio è concreto e sentito, per quanto concerne le piattaforme di home banking e simili il tuto può diventare un vero e proprio disastro. Per fortuna esistono delle applicazioni che facilitano creazione, gestione e protezione delle password: in questo senso, NordPass rappresenta quanto di meglio disponibile in questo ambito.

NordPass: uno strumento in grado di gestire le password a 360 gradi

Come funziona NordPass? Questo strumento non solo genera password uniche e te le ricorda, ma permette di accedere al registro che le contiene da qualunque dispositivo o browser.

Da Windows a Linux, da Android a iOS fino a macOS: una parola d’accesso conservata con questo software è sempre a portata di mano dell’utente e, al contempo, irraggiungibile per qualunque tipo di criminale informatico.

Il tutto è possibile grazie a un livello di sicurezza a dir poco elevato: il software infatti utilizza la tecnologia della crittografia e, più nello specifico, l’algoritmo noto come XChaCha20. Questo sistema è ritenuto come l’avanguardia del settore e, molto probabilmente, nei prossimi anni diventerà lo standard più diffuso.

A certificare la bontà di questo servizio però, vi è anche l’azienda che l’ha creato. Si tratta infatti dello stesso team che ha creato NordVPN, ad oggi la VPN più famosa al mondo che può vantare più di 14 milioni di utenti.

Da oggi poi, sottoscrivendo il piano biennale è possibile ottenere anche uno sconto del 48%. Di fatto, NordPass può offrire tutta la sua protezione per soli 1,39 dollari al mese.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.