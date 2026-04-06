 Proteggi i tuoi account con NordVPN: oggi al 76% di sconto
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Proteggi i tuoi account con NordVPN: oggi al 76% di sconto

Proteggi i tuoi account grazie agli avvisi istantanei di Dark Web Monitor Pro oggi incluso con NordVPN in offerta speciale al 76% di sconto.
Proteggi i tuoi account con NordVPN: oggi al 76% di sconto
Sicurezza VPN
Proteggi i tuoi account grazie agli avvisi istantanei di Dark Web Monitor Pro oggi incluso con NordVPN in offerta speciale al 76% di sconto.
NordVPN - Canva

NordVPN ora include Dark Web Monitor Pro che protegge i tuoi account con avvisi istantanei. Approfitta subito dell’offerta al 76% di sconto per attivarla a soli 2,99 euro, invece di 11,59 euro al mese. Si tratta di una promozione incredibilmente vantaggiosa che molti stanno approfittando per navigare nel più completo anonimato contro il tracciamento online.

Attiva NordVPN con Dark Web Monitor Pro

Domininkas Virbickas, Product Director di NordVPN ha spiegato: “La maggior parte delle persone scopre che i loro dati sono stati violati quando è troppo tardi. Dark Web Monitor Pro offre agli utenti una rete di sicurezza più ampia. I numeri di carte di credito e i documenti d’identità sono dati che, se esposti, portano a perdite economiche dirette. È proprio su questi che la funzionalità focalizza il proprio monitoraggio“.

Tutto questo incluso in un’unica applicazione multi-device che installi su tutti i tuoi dispositivi, fino a un massimo di 10 device contemporaneamente, senza alcun problema né limitazione. Oltre al monitoraggio dei tuoi dati sul Dark Web, NordVPN include anche una VPN potente in grado di convogliare tutti i tuoi dati di navigazione in un tunnel criptato. Inoltre, puoi assicurarti uno streaming senza buffering grazie alla larghezza di banda illimitata dei suoi server.

NordVPN con Dark Web Monitor Pro: la svolta per la tua sicurezza

Dark Web Monitor Pro incluso con NordVPN è la svolta per la tua sicurezza a 360 gradi. Potrai dormire sonni tranquilli con la consapevolezza che i tuoi dati sono al sicuro e che se vengono rubati sarai informato immediatamente per agire subito. Approfitta subito dell’offerta al 76% di sconto per attivarla a soli 2,99 euro. Non perdere l’occasione.

Attiva NordVPN con Dark Web Monitor Pro

Le persone hanno il diritto di sapere cosa accade ai propri dati personali“, ha aggiunto Virbickas. “Dark Web Monitor Pro risponde a questa esigenza, permettendo agli utenti di monitorare le informazioni sensibili e reagire prontamente in caso di esposizione. La tempestività è fondamentale: prima si individua il rischio, prima si può intervenire, modificando le password o allertando il proprio istituto bancario“.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 6 apr 2026

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Chat Control: Google continuerà la scansione volontaria

Chat Control: Google continuerà la scansione volontaria
NoVoice: rootkit Android distribuito tramite Play Store

NoVoice: rootkit Android distribuito tramite Play Store
Bomba Norton 360 Deluxe: protezione completa in offerta a 2,92€

Bomba Norton 360 Deluxe: protezione completa in offerta a 2,92€
Documenti di identità italiani pubblicati su Telegram

Documenti di identità italiani pubblicati su Telegram
Chat Control: Google continuerà la scansione volontaria

Chat Control: Google continuerà la scansione volontaria
NoVoice: rootkit Android distribuito tramite Play Store

NoVoice: rootkit Android distribuito tramite Play Store
Bomba Norton 360 Deluxe: protezione completa in offerta a 2,92€

Bomba Norton 360 Deluxe: protezione completa in offerta a 2,92€
Documenti di identità italiani pubblicati su Telegram

Documenti di identità italiani pubblicati su Telegram
Osvaldo Lasperini
Pubblicato il
6 apr 2026
Link copiato negli appunti