Proteggi i tuoi account con NordVPN: oggi al 76% di sconto

NordVPN ora include Dark Web Monitor Pro che protegge i tuoi account con avvisi istantanei. Approfitta subito dell’offerta al 76% di sconto per attivarla a soli 2,99 euro, invece di 11,59 euro al mese. Si tratta di una promozione incredibilmente vantaggiosa che molti stanno approfittando per navigare nel più completo anonimato contro il tracciamento online.

Domininkas Virbickas, Product Director di NordVPN ha spiegato: “La maggior parte delle persone scopre che i loro dati sono stati violati quando è troppo tardi. Dark Web Monitor Pro offre agli utenti una rete di sicurezza più ampia. I numeri di carte di credito e i documenti d’identità sono dati che, se esposti, portano a perdite economiche dirette. È proprio su questi che la funzionalità focalizza il proprio monitoraggio“.

Tutto questo incluso in un’unica applicazione multi-device che installi su tutti i tuoi dispositivi, fino a un massimo di 10 device contemporaneamente, senza alcun problema né limitazione. Oltre al monitoraggio dei tuoi dati sul Dark Web, NordVPN include anche una VPN potente in grado di convogliare tutti i tuoi dati di navigazione in un tunnel criptato. Inoltre, puoi assicurarti uno streaming senza buffering grazie alla larghezza di banda illimitata dei suoi server.

NordVPN con Dark Web Monitor Pro: la svolta per la tua sicurezza

Dark Web Monitor Pro incluso con NordVPN è la svolta per la tua sicurezza a 360 gradi. Potrai dormire sonni tranquilli con la consapevolezza che i tuoi dati sono al sicuro e che se vengono rubati sarai informato immediatamente per agire subito. Approfitta subito dell’offerta al 76% di sconto per attivarla a soli 2,99 euro. Non perdere l’occasione.

“Le persone hanno il diritto di sapere cosa accade ai propri dati personali“, ha aggiunto Virbickas. “Dark Web Monitor Pro risponde a questa esigenza, permettendo agli utenti di monitorare le informazioni sensibili e reagire prontamente in caso di esposizione. La tempestività è fondamentale: prima si individua il rischio, prima si può intervenire, modificando le password o allertando il proprio istituto bancario“.