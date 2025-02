Proteggi i tuoi dispositivi con Norton Advanced 360, molto più di un antivirus

Molto più di un semplice antivirus, Norton Advanced 360 è la soluzione perfetta per proteggere tutti i tuoi dispositivi. Le minacce online e offline sono in costante aumento e la rete ora è diventata una vera giungla. Oggi è necessario prestare anche attenzione alle email che si ricevono, perché potrebbero nascondere pericolosi attacchi di phishing. Ecco perché devi installare la sua app multi-device su tutti i tuoi dispositivi.

Grazie alla promozione in corso, oggi puoi approfittare di un ottimo 66% di sconto sul prezzo di listino. L’abbonamento di un anno ti costerà quindi solo 44,99€, invece di 134,99€. In altre parole, questa soluzione di protezione e ottimizzazione ti costerà solo 3,75€ al mese. Niente male vero? Allora non perdere altro tempo e metti al sicuro ciò che è di più prezioso oggi: i tuoi dati e la tua identità digitale.

Norton Advanced 360: l’antivirus che fa molto di più

Norton Advanced 360 è l’antivirus che fa molto di più per la tua sicurezza e la tua privacy. Installa la sua app multi-device e scopri tutte le funzionalità che puoi attivare sui tuoi dispositivi per proteggerli costantemente e in modo efficiente, tramite un’unica suite.

Prima di tutto, con Norton Advanced 360 hai una protezione dalle minacce in tempo reale sempre attiva, grazie alla sicurezza avanzata di un antivirus che contribuisce a proteggere il tuo dispositivo dalle minacce online esistenti ed emergenti. Questo sistema è anche in grado di preservare le tue informazioni riservate e i tuoi dettagli finanziari quando accedi online.

A questo si aggiunge anche Secure VPN, un prezioso alleato per navigare nell’anonimato e con maggiore sicurezza online. La crittografia avanzata dei server VPN di Norton contribuisce a mantenere sicuri e privati i tuoi dati, come password, coordinate bancarie e altre informazioni da curiosi del web, cybercriminali e tracker.