Proteggi tutti i tuoi dispositivi con Surfshark: sconto dell'83% e 3 mesi extra

Surfshark si distingue come una delle migliori soluzioni VPN per chi cerca sicurezza, velocità e semplicità d’uso. Grazie all’offerta speciale che prevede l’83% di sconto sul piano biennale, più 3 mesi extra gratuiti, questa VPN diventa una scelta irresistibile per proteggere la propria privacy online.

L’offerta attuale ti permette di ottenere Surfshark con uno sconto dell’83% sul piano biennale, pagando solo 2,19€ al mese invece di 4,46€. Inoltre, riceverai 3 mesi extra gratuiti, estendendo la tua protezione a un totale di 27 mesi. La garanzia di rimborso entro 30 giorni rende questa offerta completamente priva di rischi.

Proteggi la tua privacy

Navigare senza una VPN espone il tuo indirizzo IP e le tue attività online ai tracker e ai siti web. Con Surfshark, puoi nascondere il tuo IP e proteggere la tua identità digitale, evitando che i tuoi dati personali siano visibili o accessibili a terzi.

Funzionalità avanzate

Surfshark non è solo una VPN tradizionale. Con funzionalità avanzate come:

Protezione Antimalware e blocco degli annunci : Grazie all’integrazione con Surfshark Antivirus e Ad blocker, puoi evitare fastidiosi annunci e proteggere i tuoi dispositivi da malware e virus.

: Grazie all’integrazione con Surfshark Antivirus e Ad blocker, puoi evitare fastidiosi annunci e proteggere i tuoi dispositivi da malware e virus. Alert sulle violazioni dei dati : Surfshark ti avvisa se le tue informazioni personali, come email o dati bancari, vengono compromesse.

: Surfshark ti avvisa se le tue informazioni personali, come email o dati bancari, vengono compromesse. Alternative ID: Crea email e identità online alternative per proteggere ulteriormente la tua privacy e ridurre lo spam.

La Semplicità di Surfshark: Un Click per la Tua Sicurezza

Una delle caratteristiche che rendono Surfshark così apprezzata è la facilità di configurazione e utilizzo. Con un’interfaccia intuitiva e un’applicazione disponibile per tutti i principali dispositivi, inclusi smartphone, tablet e computer, Surfshark permette di proteggere la tua connessione con pochi semplici tocchi.

Surfshark One: protezione completa in un unico pacchetto

Per chi desidera una protezione completa, Surfshark One è la soluzione ideale. Include:

VPN per navigare in modo sicuro.

per navigare in modo sicuro. Antivirus per proteggere i tuoi dispositivi.

per proteggere i tuoi dispositivi. Alert per monitorare le violazioni dei dati.

per monitorare le violazioni dei dati. Search per cercare senza lasciare tracce digitali.

Facile da usare su tutti i dispositivi

Surfshark è compatibile con un’ampia gamma di dispositivi, tra cui Windows, macOS, Android, iOS e persino router, smart TV e console di gioco. Che tu sia a casa o in viaggio, puoi connetterti con facilità e sicurezza, proteggendo tutti i tuoi dispositivi con un unico abbonamento. Per conoscere l’offerta completa di Surfshark

clicca qui.