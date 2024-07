Proteggiti da spammer e telemarketing selvaggio con Incogni

Stanchi di ricevere telefonate spam a tutte le ore del giorno o di vedere la vostra casella email piena di “spazzatura”? La soluzione perfetta per voi è Incogni, un innovativo servizio pensato proprio per togliere i dati personali degli utenti dalle grinfie dei tanti disturbatori che proliferano indisturbati ormai da anni. Tutto molto bello, ma adesso vi starete chiedendo come funziona questo servizio e cosa bisogna fare per attivarlo. Andiamo quindi a scoprire di seguito come Incogni protegge i vostri dati sensibili.

Incogni protegge i tuoi dati da spammer e disturbatori telefonici

Incogni si occupa di fare pulizia dei dati sensibili degli utenti che si trovano in giro per il Web. Dopo aver attivato l’abbonamento, il cliente deve solo creare un account e inserire una richiesta in cui specifica quali dati personali vuole che vengano rimossi. A questo punto il team di Incogni contatta direttamente i data broker e chiede loro di eliminare ogni informazione legata al loro cliente, mettendo così al riparo da malintenzionati e disturbatori i preziosi dati personali.

Per chi non lo sapesse, i data broker sono delle aziende che si occupano di raccogliere e gestire in apposite banche dati online tutte le informazioni personali degli utenti. Si tratta di informazioni come nome e cognome, numeri di telefono, indirizzi email, contatti di chat e ogni altro dato sensibile, tutti finiti a circolare online nel corso del tempo. Questi dati passano infatti di mano in mano dopo essere stati utilizzati per registrarsi su alcuni siti Web, sui forum di discussione, sui social o per uno dei tanti servizi che richiedono l’inserimento di dettagli legati all’identità dell’internauta.

Scegliere i servizi di Incogni significa limitare l’accesso pubblico alle proprie informazioni personali, abbassare il rischio di subire un furto d’identità o attacchi di phishing ed impedire che i propri dati sensibili vengano venduti online finendo nelle mani di spammer, di operatori di telemarketing o di chiunque abbia interesse ad utilizzarli per trarne profitto.

I prezzi di Incogni sono molto concorrenziali e l’abbonamento non prevede vincoli, per cui può essere disattivato i qualsiasi momento. Il piano con pagamento annuale costa l’equivalente di 6,99 euro al mese IVA esclusa grazie allo sconto del 50%, mentre il piano mensile costa 13,98 euro al mese sempre IVA esclusa. In tutti i casi, Incogni offre la garanzia di rimborso fino a 30 giorni.