Proteggiti da virus e hacker con AVG: provalo gratis per 30 giorni

Con AVG Internet Security hai una protezione avanzata contro siti web fraudolenti, hacker e virus di ogni tipo. Puoi provarlo gratis per 30 giorni.
Con AVG Internet Security hai una protezione avanzata contro siti web fraudolenti, hacker e virus di ogni tipo. Puoi provarlo gratis per 30 giorni.

La sicurezza online è oggi una priorità assoluta. Affidarsi a una soluzione completa è fondamentale per difendere i propri dati da truffe, hacker e virus sempre più sofisticati. AVG Internet Security offre una protezione pluripremiata che va oltre il semplice antivirus, combinando strumenti avanzati per bloccare minacce note e nuove, grazie a un approccio proattivo basato sull’intelligenza artificiale.

La buona notizia è che ora è possibile provarlo gratis per 30 giorni , senza costi iniziali, per scoprire di persona quanto sia efficace nel rendere il PC più resiliente alle minacce informatiche.

AVG Internet Security: testa le sue funzionalità per 30 giorni gratuitamente

La suite di AVG si distingue per la capacità di difendere il computer a 360 gradi. Offre infatti un sistema che analizza costantemente file, app e siti web per individuare e bloccare virus, ransomware, spyware e minacce nascoste. Il firewall potenziato garantisce che hacker e software non autorizzati non possano accedere a file e foto personali, mentre la protezione ransomware assicura che i documenti più importanti non vengano criptati o resi inaccessibili.

Anche la privacy è al centro: AVG impedisce alle app non attendibili di utilizzare la webcam e tutela le password salvate nei browser con un sistema di protezione dedicato. Non manca un’attenzione particolare alle truffe online. Grazie al rilevamento proattivo, al LinkScanner e alla protezione e-mail, vengono bloccati allegati sospetti, siti contraffatti e collegamenti potenzialmente pericolosi. I rischi di phishing e furti di identità vengono così notevolmente ridotti.

Le reti Wi-Fi vengono costantemente monitorate, con avvisi in caso di connessioni non sicure. L’intelligenza artificiale di AVG consente inoltre di identificare nuovi campioni di malware in anticipo, assicurando una protezione costante anche contro minacce emergenti.

La promozione attuale permette di scaricare e utilizzare AVG Internet Security gratuitamente per 30 giorni, offrendo l’opportunità di testare tutte le funzionalità senza impegno. Un’occasione imperdibile per chi desidera aumentare la sicurezza del proprio PC e provare una delle soluzioni più complete oggi disponibili sul mercato.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 23 set 2025

Edoardo D'amato
Pubblicato il
23 set 2025
