Proteggiti dal furto di identità con Surfshark Alternative ID a 3,19€

Surfshark Alternative ID è la soluzione perfetta per proteggere la tua identità digitale dal furto online. Si tratta di uno strumento da integrare sui tuoi dispositivi che ti permette di creare identità alternative quando devi registrarti su siti internet poco conosciuti o dai quali te ne servirai solo una volta. Oggi è in offerta speciale! Attiva Surfshark Starter a soli 3,19€ al mese, con 3 mesi extra gratis aggiuntivi.

Questo pacchetto include un’app multi-device da scaricare e installare su tutti i tuoi dispositivi che include una potente VPN e la funzionalità Alternative ID. In questo modo la tua privacy è completamente al sicuro, protetta da qualsiasi minaccia e dai curiosi che vogliono rubare le tue informazioni per realizzare truffe online mirate, rubare la tua identità e il tuo denaro.

Il vantaggio di Surfshark Starter, con VPN e Alternative ID inclusi, è che puoi attivarlo su dispositivi illimitati. In pratica, non hai un limite nel numero di dispositivi sui quali installare l’applicazione e attivarla. Inoltre, con Surfshark hai sempre la garanzia soddisfatti o rimborsati di 30 giorni. Così puoi provare il prodotto senza rimetterci nulla.

Surfshark Alternative ID è la funzione indispensabile per la tua identità digitale

Quante volte ti capita di doverti registrare su un sito web per poter fruire di alcune funzionalità che magari ti serviranno solo una volta. Oppure, quante volte ti vengono chiesti i tuoi dati su siti web che non conosci o che hai visto per la prima volta e di cui non dovresti fidarti? Con Surfshark Alternative ID tutto questo non è più un problema. Attiva Surfshark Starter a soli 3,19€ al mese, con 3 mesi extra gratis aggiuntivi.

Grazie ad Alternative ID crei un’identità alternativa in modo da proteggere la privacy del tuo nome e della tua email. Inoltre, proteggi te stesso dallo stalking online e tieni le tue informazioni fuori dalla portata dei broker di dati.