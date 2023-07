Proteggiti da pubblicità, tracker e malware con questa soluzione

Da oggi puoi dire basta a pubblicità, tracker e malware grazie a una soluzione economica ed efficiente che ti protegge sempre e ovunque. Per ottenerla devi solo scaricare e installare NordVPN sui tuoi dispositivi. Provala per 30 giorni grazie alla promo “Soddisfatti o Rimborsati”. Tutte le sue funzionalità complete sono a tua disposizione per testare la loro efficacia.

Grazie a NordVPN non solo ottieni una VPN perfettamente sintonizzata sulla tua privacy, per proteggerla costantemente, ma hai anche Threat Protection, la funzionalità di ultimissima generazione che rende questa soluzione un passo più avanti a tutte le altre. Non serve che tu sia connesso alla VPN online perché funzioni. Infatti, la attivi tu direttamente nelle impostazioni.

Una volta in funzione, Threat Protection agisce in 3 modi: come anti-malware, come anti-tracker e come ad-blocker. Tutto questo a un prezzo speciale. Infatti, in questo momento attivi NordVPN al 63% di sconto con prezzo bloccato per due anni. Scopri come funziona Threat Protection, inclusa nella VPN senza costi aggiuntivi.

Pubblicità, tracker e malware addio con Threat Protection

Scegli NordVPN per la tua protezione completa da pubblicità, tracker e malware. La soluzione vincente integrata alla migliore VPN sul mercato. Grazie a Threat Protection hai dalla tua un potente anti-malware realizzato e ottimizzato regolarmente per bloccare qualsiasi tipo di attacco malevolo scansionando file in download e verificando i siti internet che vuoi visitare.

Inoltre, sempre integrato in Threat Protection, hai anche un efficacissimo anti-tracker. Grazie a questo sistema infallibile puoi dire letteralmente addio ai curiosi del web. Qualsiasi attività di tracking nei tuoi confronti viene elusa e i tuoi dati rimangono al sicuro, senza correre alcun pericolo. Nondimeno, anche le aziende importanti online non potranno più profilarti.

Infine, il comodo ad-blocker è in grado di nascondere annunci pubblicitari, banner e pop-up da siti internet e applicazioni. In questo modo il tuo dispositivo sarà più veloce e reattivo. Durante la navigazione online i tempi di caricamento delle pagine vengono dimezzati da questa tecnologia e tu rimani al sicuro senza correre il rischio di cliccare su link pericolosi.

