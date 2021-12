Proteggiti dalle truffe delle carte regalo con Sophos

Le carte regalo sono molto popolari durante le festività natalizie, ma sempre più spesso sono utilizzate per truffare gli utenti attraverso richieste di pagamento inviate via email o altri canali. In alcuni casi, i truffatori chiedono di accedere ad un sito web infetto per ricevere “gift card” gratuite. Per evitare rischi è consigliabile installare una soluzione di sicurezza, come Sophos Home Premium.

La software house inglese ha pubblicato un articolo che elenca le principali truffe in corso. La maggioranza di esse sfrutta ovviamente la notorietà di servizi, aziende e piattaforme di e-commerce, tra cui Steam, eBay, Apple e Amazon. I truffatori cercano di ingannare le vittime con trucchi di vario tipo, ad esempio spacciandosi per un familiare, un amico, un collega di lavoro o un rappresentante della stessa azienda che emette le carte regalo.

Le truffe prevedono quasi sempre una richiesta di acquisto delle carte regalo. Nel caso di Amazon sono state scoperte anche attività aggiuntive, come l'installazione di malware sul computer quando l'utente accede ad un sito infetto. Cliccando distrattamente sul link viene scaricato un trojan bancario che ruba le credenziali di login o altre informazioni personali.

I rischi possono essere limitati con Sophos Home Premium, una suite di sicurezza completa che utilizza una combinazione di varie tecnologie per individuare ed eliminare ogni tipo di minaccia. Ovviamente può rilevare siti di phishing, bloccare il download di file infetti e impedire il furto dei dati personali tramite spyware e keylogger.

