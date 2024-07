Protezione antivirus: AVG Ultimate adesso costa il 60% in meno

Quando si parla di protezione antivirus, avere uno scudo digitale potente è fondamentale. Oggi, possedere dispositivi sicuri ed efficienti non è più un lusso, ma una necessità. AVG ci viene incontro con un’offerta imperdibile: AVG Ultimate scontato del 60%. Ma cosa rende questo pacchetto così irresistibile? Vediamo insieme.

AVG Ultimate è l’asso nella manica per chi cerca serenità online e sicurezza completa. Offre una gamma di strumenti per proteggere i tuoi dispositivi da minacce informatiche in tempo reale. Tra i servizi inclusi troviamo AVG Secure VPN, per navigare in tutta sicurezza senza essere sorvegliati.

Hai presente quegli odiosi banner pubblicitari che ti seguono ovunque? Grazie ad AVG AntiTrack, potrai dire addio a ogni forma di tracciamento indesiderato. La privacy dei tuoi dati sarà salvaguardata e nessun ficcanaso potrà monitorare le tue attività online.

Protezione antivirus completa: antivirus, VPN e tanto altro

Con l’abbonamento a AVG Ultimate, spendendo solo 4,33 euro al mese (invece di 10,83 euro), avrai un arsenale di sicurezza. Potrai proteggerne fino a 10 dispositivi diversi, che si tratti di Windows, macOS, Android o iOS. AVG Internet Security è il cuore del pacchetto: blocca ogni minaccia informatica al volo, grazie all’antivirus avanzato e vari strumenti di protezione. Non importa quale dispositivo stai utilizzando, sei sempre al sicuro.

Navigare su reti pubbliche può essere pericoloso per la privacy. Ma con AVG Secure VPN, potrai connetterti a qualsiasi Wi-Fi senza preoccupazioni. Per i maniaci dell’ordine (e per chi ha il computer che sembra un vecchio magazzino), c’è AVG TuneUP, che è capace di eliminare file inutili e restituire nuova vita al tuo dispositivo, rendendolo scattante come quando l’hai acquistato la prima volta.

Non dimentichiamoci di AVG AntiTrack. È come avere un bodyguard digitale personale che scaccia via gli inserzionisti e gli spioni che cercano di sbirciare tra le tue attività online.

Attualmente, con il prezzo in offerta, AVG Ultimate rappresenta un’opzione imbattibile per chi desidera una protezione antivirus di primo livello. Un’offerta limitata che puoi attivare comodamente dal sito ufficiale di AVG, senza vincoli di rinnovo. Scaduto l’anno, sei tu a decidere se proseguire o meno con il servizio.