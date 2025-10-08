Protezione avanzata dai siti di phishing: 60% di sconto sui prodotti AVG

Negli ultimi mesi il phishing ha compiuto un ulteriore balzo in avanti, complice l’utilizzo dell’intelligenza artificiale da parte dei cybercriminali. Il risultato? Gli utenti malintenzionati riescono a colpire con maggiore efficacia le loro vittime, con e-mail, messaggi WhatsApp e chiamate vocali che si trasformano in strumenti di frode anche per persone esperte.

Alla luce di ciò, diventa facile intuire il motivo per cui serva proteggersi da una simile minaccia. Lo strumento più idoneo è da ricercarsi in un pacchetto di cybersicurezza progettato da un’azienda affidabile, che includa non solo un ottimo antivirus ma anche tutta una serie di funzionalità pensate per offrire la massima protezione possibile.

I prodotti AVG Internet Security e AVG Ultimate rappresentano una soluzione convincente per tutti gli utenti alla ricerca di sicurezza e privacy online, senza sacrificare le prestazioni dei loro dispositivi. Tra le altre cose, in questi giorni i due prodotti del marchio AVG beneficiano entrambi di uno sconto del 60%, con prezzi a partire da 3,13 euro al mese per un anno.

I prodotti per la cybesicurezza di AVG in sconto del 60%

Sia AVG Internet Security che AVG Ultimate includono la protezione avanzata dai siti di phishing. Una delle funzionalità più significative in questo senso è il blocco automatico degli allegati e-mail ritenuti pericolosi, in modo da evitare la potenziale minaccia di un attacco di phishing.

Con AVG internet Security ci si garantisce anche un antivirus pluripremiato in grado di bloccare virus e malware, oltre che assicurarsi la protezione dal ransomware e una verifica puntuale riguardo alla sicurezza delle reti Wi-Fi.

AVG Ultimate include tutte le funzionalità di AVG Internet Security, a cui va ad aggiungere due strumenti specifici per aumentare ancora la privacy online: il servizio di rete privata virtuale AVG Secure VPN e il blocco del tracciamento dei dati con AVG AntiTrack. Un ulteriore tool incluso nel pacchetto è AVG TuneUp, in grado di ottimizzare le prestazioni e lo spazio di archiviazione.