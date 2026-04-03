Norton 360 Advanced è in sconto del 67%: antivirus e VPN a 3,75€ al mese

Per avere un software che includa protezione informatica (antivirus) e privacy online (VPN), nella maggior parte dei casi bisogna spendere di più. Le due soluzioni vengono infatti proposte separatamente: ciò rende la spesa complessiva più impegnativa.

Con Norton 360 Advanced, invece, è possibile unire entrambe le protezioni in un unico abbonamento, approfittando di un prezzo promozionale di 3,75 euro al mese sul piano annuale, grazie a uno sconto del 67%. Una proposta davvero interessante, considerando che molti servizi VPN e antivirus, presi singolarmente, hanno costi superiori.

Detto questo, il software in questione mette a disposizione molti altri vantaggi. Andiamo a scoprirli nel dettaglio.

Tutte le funzionalità incluse nel pacchetto di Norton

Norton 360 Advanced offre una protezione completa che va oltre il semplice antivirus. Oltre a difendere il dispositivo da virus, malware e ransomware, il servizio integra una VPN che consente di navigare in modo più sicuro e mantenere privata la propria attività online.

Tra gli strumenti inclusi troviamo anche un gestore di password, utile per archiviare e organizzare le credenziali in modo sicuro, evitando di dover memorizzare numerose password. È presente inoltre una funzione di parental control, pensata per aiutare a supervisionare l’utilizzo di Internet da parte dei più piccoli.

Un’altra caratteristica rilevante è il monitoraggio del dark web, che segnala eventuali esposizioni di dati sensibili, come indirizzi email o informazioni finanziarie.

Il servizio include strumenti dedicati alla protezione degli account social: contribuisce a prevenire tentativi di accesso non autorizzato o situazioni potenzialmente pericolose legate alla presenza online. Recentemente infine è stata integrata anche una tecnologia anti-truffa di livello Pro.

L’abbonamento consente di proteggere fino a 10 dispositivi: perfetto sia per uso personale che familiare. Per attivare l’offerta è sufficiente accedere al sito ufficiale di Norton e completare la procedura di sottoscrizione.